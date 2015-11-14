Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Запрошуємо на зустріч інвесторів всіх будинків ЖК Еврика (по яких вже почали залучення коштів). 1. На даний час не виконані зобов’язання по завершенню робіт та заселенню по всіх будинках. У 8 будинку без підкючення до міських мереж водопостачання (на зборах казали, що вода на майданчику із свердловни) та електропостачання вже пробують жити інвестори, що не стали власниками. Можливо частину інвесторів таке проживання влаштовує? Інвестори 14 будинку отримали лист про перенесення термінів з формулюванням "не погоджений генеральний план забудови ІІ черги". Таке враження що всі будинки І черги вже заселені.
Частина готова сидіти і дочекатись повторення ситуації з ЖК Градимир (Побутрембуду).
2. Листи. Визначена процедура підписання листів вже є, і є можливість почути кожного хто які вимоги бачить в листах.
3. Чим більше івнесторів турбується затримкою, тим швидше представники Аркади займуться вирішення проблемних питань. Зібратись потрібно, щоб зрозуміти кількість інвесторів, яких турбує затримка та визначити подальші кроки (є можливість об’єднати зусілля різних будинків за ради спільної мети).
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Lambada написав: . - Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. [/b][/i][/b]
Я написав: ...так, отото! - нехай зроблять так, щоб за ними не переробляти! - от, як є два балкони у квартирі - то добре би було, щоб забудовник один балкон склив, а другий - ні! - або, робити такі секції, де деякі квартирні стояки мали б засклений балкон, а інші квартири - ні! - ЩОБ БУВ ВИБІР У ЛЮДЕЙ!!!(бо одним подобається так, а іншим - так!)
п. с. ... тут зараз хтось напише: "так не бери там, а бери в іншому місці, де балкони тебе задовільняють!" Відповідаю: - а як мені, САМЕ ТАМ підходить локація, а балкони - ні, - то що, шукати житло ще 100500років?
п. с. 2. - ні, ну Я, звичайно, за "естетичне/одинакове" скління! - ну от реально, де сушити випрані речі в дощову погоду?(та навіть, в таку "пилючну" погоду, як сьогодні була, якщо не високий поверх? - на кухні, чи в кімнаті? чи на сходовій клітці? - або, ще якщо хтось таки вирішить запалити листя/бур'ян в себе в особняку поблизу будинку?
...то що, далі, всі в один голос будете кричати, що скління балконів - це зло???!
Эгоист написав:Как инвестов в ЛОХОМОПИ ЖК Central Park превратили в ЛОХов:
Вид из окна
Планировка
Нормальный для ЛОХОМОПОВских домов вид. МОПАми, как раз маскируют кривую рожу(виды) ЦП. Когда дом на 500 квартир, строят на площади 0,4 Га вместо положенных 2Га, чем забить баки лохопокупателю? Только модными МОПами, чем же ещё. Сделать МОП это копейки, по сравнению со стоимостью земли.
UA написав:Когда дом на 500 квартир, строят на площади 0,4 Га вместо положенных 2Га, чем забить баки лохопокупателю? Только модными МОПами, чем же ещё. Сделать МОП это копейки, по сравнению со стоимостью земли.
Да, застройщики кинули инвесторов ЛОХОМОПОВ, просто нагнули, переломали через колено и сделали терпилами на десятилетия. Курятники без придомовой: РТ, ЦП, Челси, Тетрис, все наполовину смотрят в расположенные рядом дома на минимальном расстоянии. А им еще наценку делали за видовые этажи и панорамные окна с видом в стену. А в СмартПлазе половину квартир закрыл 9-этажный кинотеатр в ТРЦ и выхлопные трубы котельни смотрят прямо в окна. Такие вот МОПы.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Первый! Почему с сайта ТТ убрали поэтажный план? Раньше был. Вам Тарянам стыдно? И у РТ поэтажного тоже нет... Для догадывающихся (к слову, Первый сразу въедет к чему я клоню) в первых домах НЛ, есть варианты, где квартира граничит напрямую с шахтой лифта. Какую гадость не сделаешь ради нескольких десятков тысяч долларов... Главное модными МОПами глаза замылить.