Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Когда дом на 500 квартир, строят на площади 0,4 Га вместо положенных 2Га, чем забить баки лохопокупателю? Только модными МОПами, чем же ещё. Сделать МОП это копейки, по сравнению со стоимостью земли.
Да, застройщики кинули инвесторов ЛОХОМОПОВ, просто нагнули, переломали через колено и сделали терпилами на десятилетия. Курятники без придомовой: РТ, ЦП, Челси, Тетрис, все наполовину смотрят в расположенные рядом дома на минимальном расстоянии. А им еще наценку делали за видовые этажи и панорамные окна с видом в стену. А в СмартПлазе половину квартир закрыл 9-этажный кинотеатр в ТРЦ и выхлопные трубы котельни смотрят прямо в окна. Такие вот МОПы.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Первый! Почему с сайта ТТ убрали поэтажный план? Раньше был. Вам Тарянам стыдно? И у РТ поэтажного тоже нет... Для догадывающихся (к слову, Первый сразу въедет к чему я клоню) в первых домах НЛ, есть варианты, где квартира граничит напрямую с шахтой лифта. Какую гадость не сделаешь ради нескольких десятков тысяч долларов... Главное модными МОПами глаза замылить.
UA написав:Первый! Почему с сайта ТТ убрали поэтажный план? Раньше был. Вам Тарянам стыдно? И у РТ поэтажного тоже нет... Для догадывающихся (к слову, Первый сразу въедет к чему я клоню) в первых домах НЛ, есть варианты, где квартира граничит напрямую с шахтой лифта. Какую гадость не сделаешь ради нескольких десятков тысяч долларов... Главное модными МОПами глаза замылить.
Да потому, что в этом курятнике по 10 квартир на этаже, как в убогой общаге. 2 примыкают прямо к лифтам, причем стенами спальных комнат!
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
UA написав:Это что? РТ? Фу какая гадость. Если быть не предвзятым и не заинтересованным то Захар прав. ЖК Тампере куда больше подходит для жизни, чем это наибалово от армян. Сколько говорите стоит метр в РТ?
В ОП Таряна, когда ценник называют, сами краснеют и глаза отводят.
UA написав:Это что? РТ? Фу какая гадость. Если быть не предвзятым и не заинтересованным то Захар прав. ЖК Тампере куда больше подходит для жизни, чем это наибалово от армян. Сколько говорите стоит метр в РТ?
В ОП Таряна, когда ценник называют, сами краснеют и глаза отводят.
Макс дело не в ценнике. Они подсовывают гнилой товар. Во времена СССР, за такое отправили застраивать Колыму.
UA написав:Когда дом на 500 квартир, строят на площади 0,4 Га вместо положенных 2Га, чем забить баки лохопокупателю? Только модными МОПами, чем же ещё. Сделать МОП это копейки, по сравнению со стоимостью земли.
Да, застройщики кинули инвесторов ЛОХОМОПОВ, просто нагнули, переломали через колено и сделали терпилами на десятилетия. Курятники без придомовой: РТ, ЦП, Челси, Тетрис, все наполовину смотрят в расположенные рядом дома на минимальном расстоянии. А им еще наценку делали за видовые этажи и панорамные окна с видом в стену. А в СмартПлазе половину квартир закрыл 9-этажный кинотеатр в ТРЦ и выхлопные трубы котельни смотрят прямо в окна. Такие вот МОПы.
Плюсую. Это всё, что нужно знать о говностроях с модными "мопами".
Востаннє редагувалось Егор в Чет 19 кві, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:В ОП Таряна, когда ценник называют, сами краснеют и глаза отводят.
Макс дело не в ценнике. Они подсовывают гнилой товар. Во времена СССР, за такое отправили застраивать Колыму.
Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.