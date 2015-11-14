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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 904905906907908>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в Киеве ветер сейчас приличный - у кого какие прогнозы - с кого еще крышу сдует? сколько машин под деревьями утром будет?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:28

  airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.

Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает)
Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере.
Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:31

  UA написав:
  airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.

Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает)
Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере.
Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.

Для "жить" нужен частный дом. Но это дорого.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:32

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это что? РТ? :shock:
Фу какая гадость.
Если быть не предвзятым и не заинтересованным то Захар прав.
ЖК Тампере куда больше подходит для жизни, чем это наибалово от армян.
Сколько говорите стоит метр в РТ?

В ОП Таряна, когда ценник называют, сами краснеют и глаза отводят.

Макс дело не в ценнике. Они подсовывают гнилой товар.
Во времена СССР, за такое отправили застраивать Колыму.

думаю вам не составит труда выложить поэтажные планы массовых серий многоэтажек времен ссср?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.

Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает)
Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере.
Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.

Давайте спросим у тех, кто там живет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:36

  UA написав:
  airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.

Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает)
Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере.
Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.

В каком из комплексов Вы жили и у Вас не получилось. Почему. Расскажите пожалуйста.
С чем сравниваете?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:39

  Прохожий написав:думаю вам не составит труда выложить поэтажные планы массовых серий многоэтажек времен ссср?

Давайте лучше продолжим тему Таряна.
Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.
Давайте развивать тему жадности Таряна :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:41

Жильцы РТ радуются тому, что "они в шоколаде": :mrgreen:
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Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:42

2 UA
  Первый написав:
  UA написав:Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Зображення

Зображення

Вы спрятались и не ответили на вопрос. Так все же?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:42

  airmax78 написав:Давайте спросим у тех, кто там живет.

Макс они не скажут. Как продавать потом?
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