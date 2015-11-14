Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.
Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает) Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере. Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.
airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.
Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает) Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере. Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.
Для "жить" нужен частный дом. Но это дорого.
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UA написав:Это что? РТ? Фу какая гадость. Если быть не предвзятым и не заинтересованным то Захар прав. ЖК Тампере куда больше подходит для жизни, чем это наибалово от армян. Сколько говорите стоит метр в РТ?
В ОП Таряна, когда ценник называют, сами краснеют и глаза отводят.
Макс дело не в ценнике. Они подсовывают гнилой товар. Во времена СССР, за такое отправили застраивать Колыму.
думаю вам не составит труда выложить поэтажные планы массовых серий многоэтажек времен ссср?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.
Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает) Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере. Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.
airmax78 написав:Они некрасиво (мягко говоря) поступили со своими инвесторами на ЛУ, влупив им Джека окна в окна. Но все инвесторы Таряна - в полном шоколаде. Посмотрим что будет с ТТ. Это может стать для них эпик фейлом, а может - историческим достижением. Никто ничего подобного до них в Украине не строил.
Макс вы ничего не понимаете. (Первый прекрасно понимает) Вы квартиру зачем покупаете? Жить? Так вот в таком жить нельзя. Не получится. Будет менее комфортно, чем в ЖК Тампере. Если квартира нужна исключительно чтобы потешить самолюбие, то "шедевры" армян как раз для этого.
В каком из комплексов Вы жили и у Вас не получилось. Почему. Расскажите пожалуйста. С чем сравниваете?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
UA написав:Потому что не считают себя ЛОХами. ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду.. Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Вы спрятались и не ответили на вопрос. Так все же?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!