А какая проблема в этом? Лифты-то там будут стоять не могилевские 1978 года выпуска. А для кого это проблема - просто не купит такую квартиру.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:43
А какая проблема в этом? Лифты-то там будут стоять не могилевские 1978 года выпуска. А для кого это проблема - просто не купит такую квартиру.
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:46
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:46
Стесняюсь спросить, вы в какой сфере трудитесь?
Иногда складывается впечатление, что вы хорограф - балетмейстер... Что то совсем отварное от реальности.
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:47
В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:48
Но не к спальне же, как в РТ. И цена как бы не такая как за совковую 9-этажку.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100%?
а если есть?
освободите ветку от своего менторского тона "всезнайки" мин на 1 год???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:56
Не съезжайте с темы разоблачения своего работодателя ОП Тарян.
Почему поэтажные планы убрали? Зачем скрывать очевидное, раз не видите в этом проблем.
Если хотите, целый год буду выворачивать на гора прелести Таряновских объектов...
Если забуду напоминайте
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:57
Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне.
А перекупы-то влипли в МОПы в самый неподходящий момент!
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:00
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