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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:43

  UA написав:
  Прохожий написав:думаю вам не составит труда выложить поэтажные планы массовых серий многоэтажек времен ссср?

Давайте лучше продолжим тему Таряна.
Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.
Давайте развивать тему жадности Таряна :mrgreen:

А какая проблема в этом? Лифты-то там будут стоять не могилевские 1978 года выпуска. А для кого это проблема - просто не купит такую квартиру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:46

  UA написав:
  airmax78 написав:Давайте спросим у тех, кто там живет.

Макс они не скажут. Как продавать потом?

Модные МОПы, парк на крыше, локейшн и вид из окна сами себя продадут легко. Кстати, вы хоть раз были в РТ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:46

  airmax78 написав:А какая проблема в этом? Лифты-то там будут стоять не могилевские 1978 года выпуска. А для кого это проблема - просто не купит такую квартиру.

Стесняюсь спросить, вы в какой сфере трудитесь?
Иногда складывается впечатление, что вы хорограф - балетмейстер... Что то совсем отварное от реальности.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:47

  UA написав:
  Прохожий написав:думаю вам не составит труда выложить поэтажные планы массовых серий многоэтажек времен ссср?

Давайте лучше продолжим тему Таряна.
Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.
Давайте развивать тему жадности Таряна :mrgreen:

В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:48

  Оранжевый-хит сезона написав:В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".

Но не к спальне же, как в РТ. И цена как бы не такая как за совковую 9-этажку.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Планировки времен СССР всем известны. Лифтов примыкающих к квартирам там нет

100%?
а если есть?
освободите ветку от своего менторского тона "всезнайки" мин на 1 год???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:56

  Прохожий написав:100%?
а если есть?
освободите ветку от своего менторского тона "всезнайки" мин на 1 год???

Не съезжайте с темы разоблачения своего работодателя ОП Тарян.
Почему поэтажные планы убрали? Зачем скрывать очевидное, раз не видите в этом проблем.
Если хотите, целый год буду выворачивать на гора прелести Таряновских объектов...
Если забуду напоминайте :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:57

Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:
А перекупы-то влипли в МОПы в самый неподходящий момент! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:00

  Эгоист написав:Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:

Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)
Егор
 
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