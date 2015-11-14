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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:00

Кто смотрел оболонь возле озера?
есть такой вариант на этапе котлован
https://jk-lakehouse.com.ua/about
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:05

  Егор написав:
  Эгоист написав:Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:

Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)

Просто откройте любой ресурс с новостями за последний час и вам всё станет ясно, что бы я здесь не оффтопил. :roll:
А Уня свой инсайд выдаст еще не раз. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:не составит труда выложить планы массовых серий времен ссср?

Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.

В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".

это что же за 9этажка такая? хрущевский кубик?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14

  Егор написав:
  Эгоист написав:Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:

Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)

Там капец. Что теперь будет - я не знаю. https://prosport.tsn.ua/sport/oficiyno- ... 42781.html
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  #<1 ... 905906907908
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