есть такой вариант на этапе котлован
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:00
Кто смотрел оболонь возле озера?
есть такой вариант на этапе котлован
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:05
Просто откройте любой ресурс с новостями за последний час и вам всё станет ясно, что бы я здесь не оффтопил.
А Уня свой инсайд выдаст еще не раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:07
это что же за 9этажка такая? хрущевский кубик?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14
Там капец. Что теперь будет - я не знаю.
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