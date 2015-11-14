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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909910>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14

  Егор написав:
  Эгоист написав:Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:

Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)

Там капец. Что теперь будет - я не знаю. https://prosport.tsn.ua/sport/oficiyno- ... 42781.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:18

  UA написав:
  Прохожий написав:100%?
а если есть?
освободите ветку от своего менторского тона "всезнайки" мин на 1 год???

Не съезжайте с темы разоблачения своего работодателя ОП Тарян.
Почему поэтажные планы убрали? Зачем скрывать очевидное, раз не видите в этом проблем.
Если хотите, целый год буду выворачивать на гора прелести Таряновских объектов...
Если забуду напоминайте :mrgreen:

"всезнайка" слился как обычно
ПЕШИТЕ ИСЧО, у вас на ветке есть "альтернативно одаренные" почитатели :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:
  Эгоист написав:Читали новости? Вот теперь я почти готов поверить Уне. :shock:

Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)

Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок.
Т.е. полная смена всех элит.

По NewsOne передали?
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:20

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.

В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".

это что же за 9этажка такая? хрущевский кубик?

Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:23

  Прохожий написав:"всезнайка" слился как обычно
ПЕШИТЕ ИСЧО, у вас на ветке есть "альтернативно одаренные" почитатели :mrgreen:

Если для ОП Тарян, потенциальные покупатели являются "альтернативно одаренными" то вопросов не имею.
На что расчет? Что будут молчать чтобы слить подороже?
А после слива постараются не вспоминать этот пи** с лифтами в спальне?
Мне интересен ход мысли продажников ОП Тарян.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.

Серия какая?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:30

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.

Серия какая?

504 серия и её модификации с длинными балконами
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Посмотри сюда и тебе всё станет ясно
http://ukraine-elections.com.ua/socopro ... kie_vybory
посмотри в динамике

Посмотрел. Тимоха больше всех тратит денег на "соцопросы". Думает, что ей это поможет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:По NewsOne передали?

В силу своей работы, я к медиа имею близкое отношение. Как и к многим депутатам и их помощникам. В разных политических силах. "Шабаш" начнётся уже с 9 мая.
В команде власти начинают смотреть кто до конца, а кто убежит. Перестановки начнутся уже на днях.
А осенью будет весело.
Действующего президента уже не рассматривают как реального кандидата на второй срок.

Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:37

  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав: Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.:)

Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок.
Т.е. полная смена всех элит.


Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.:)

Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок?
Логику поясните...
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