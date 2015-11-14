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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:18
UA написав: Прохожий написав:
100%?
а если есть?
освободите ветку от своего менторского тона "всезнайки" мин на 1 год???
Не съезжайте с темы разоблачения своего работодателя ОП Тарян.
Почему поэтажные планы убрали? Зачем скрывать очевидное, раз не видите в этом проблем.
Если хотите, целый год буду выворачивать на гора прелести Таряновских объектов...
Если забуду напоминайте
"всезнайка" слился как обычно
ПЕШИТЕ ИСЧО, у вас на ветке есть "альтернативно одаренные" почитатели
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:19
Оранжевый-хит сезона написав:
Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок.
Т.е. полная смена всех элит.
По NewsOne передали?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:20
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав: UA написав:
Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.
В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".
это что же за 9этажка такая? хрущевский кубик?
Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:23
Прохожий написав:
"всезнайка" слился как обычно
ПЕШИТЕ ИСЧО, у вас на ветке есть "альтернативно одаренные" почитатели
Если для ОП Тарян, потенциальные покупатели являются "альтернативно одаренными" то вопросов не имею.
На что расчет? Что будут молчать чтобы слить подороже?
А после слива постараются не вспоминать этот пи** с лифтами в спальне?
Мне интересен ход мысли продажников ОП Тарян.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
Серия какая?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:30
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
Серия какая?
504 серия и её модификации с длинными балконами
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:31
Посмотрел. Тимоха больше всех тратит денег на "соцопросы". Думает, что ей это поможет.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:35
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
По NewsOne передали?
В силу своей работы, я к медиа имею близкое отношение. Как и к многим депутатам и их помощникам. В разных политических силах. "Шабаш" начнётся уже с 9 мая.
В команде власти начинают смотреть кто до конца, а кто убежит. Перестановки начнутся уже на днях.
А осенью будет весело.
Действующего президента уже не рассматривают как реального кандидата на второй срок.
Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:37
Егор написав: Оранжевый-хит сезона написав: Егор написав:
Не могли бы Вы кратко передать содержание инсайда от Уни.
Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок.
Т.е. полная смена всех элит.
Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.
Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок?
Логику поясните...
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