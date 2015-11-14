RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:37

  Первый написав:2 UA
  Первый написав:
  UA написав:Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Зображення

Зображення

Вы спрятались и не ответили на вопрос. Так все же?

Лично мне больше нравиться 5 этажка. Одни преимущества:
1.Балконы остеклить можно в любом формате, хоть + 100% к основной площади. А на первых этажах можно и с погребом :D
2. Фасад утепляй, чем хочешь и в любой цвет, любая толщина главное, чтобы фантазия работала;
3. Нет лифта - нет проблем :D
4. Соседи, не зажравшиеся нувориши, а честные труженики и атмосфера почти семейная :D
5. С парковками проблем нет, паркуйся где хочешь;
6. Соседи если затопят почти никаких проблем, выкачал воду, просушил и можно жить дальше, никаких дорогостоящих ремонтов;
А ЦП шаг вправо, шаг влево расстрел, концлагерь какой-то :D
reus
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 21.03.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:40

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:По NewsOne передали?

В силу своей работы, я к медиа имею близкое отношение. Как и к многим депутатам и их помощникам. В разных политических силах. "Шабаш" начнётся уже с 9 мая.
В команде власти начинают смотреть кто до конца, а кто убежит. Перестановки начнутся уже на днях.
А осенью будет весело.
Действующего президента уже не рассматривают как реального кандидата на второй срок.

Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.

А если Парламент расширит полномочия Премьера, тогда как?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18419
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок.
Т.е. полная смена всех элит.


Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.:)

Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок?
Логику поясните...

И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.
airmax78
 
Повідомлень: 24349
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Егор написав:Какие выборы? Все посчитают, как нужно. А тем, кто еще не понял, тотон-макуты всё объяснят.:) Порошенко нет альтернативы. Хоть он уже, наверное, и сам не рад.:)


из какого региона вы мой хороший? из ямало-ненецкого?!

Перепутали сайт?

  airmax78 написав:Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.


а вы из опоблока или последний фанат юща? риторика тамошняя
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 19 кві, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 24.07.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О новостройках, в марте ДАБИ выдала 70 сертификатов, вот так вот котятки.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18419
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:00

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.:)

Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок?
Логику поясните...

И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.

вы думаете с этой целью украинцам выдали рекордное количество стипендий на обучение в Еле и Стэнфорде? :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18419
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:00

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:
Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.:)

Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок?
Логику поясните...

И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.


Примерно так. Но дело не в деньгах. На кону гораздо более важные вещи. А денежные расходы тут совсем смешные, просто крохи. Можно сказать, все почти бесплатно. :)
Егор
 
Заблокований
Повідомлень: 227
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:08

  Егор написав:
  airmax78 написав:И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.


Примерно так. Но дело не в деньгах. На кону гораздо более важные вещи. А денежные расходы тут совсем смешные, просто крохи. Можно сказать, все почти бесплатно. :)

Ну чего, деньги немалые и терять их никто не собирается. + учитывая ситуацию, придет не просто популист, а марионетка Кремля (у других просто нет денег на кампанию). И, хоть мы уже и всем надоели, но после всего что произошло и учитывая градус отношений между миром и рашкой, нас просто так под рашку снова не отдадут.
airmax78
 
Повідомлень: 24349
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Позжравляю инвесторов ЖК Акцент если тут есть такие, всё таки ДБК4 держит марку.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18419
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:11

  airmax78 написав:Ну чего, деньги немалые и терять их никто не собирается. + учитывая ситуацию, придет не просто популист, а марионетка Кремля (у других просто нет денег на кампанию). И, хоть мы уже и всем надоели, но после всего что произошло и учитывая градус отношений между миром и рашкой, нас просто так под рашку снова не отдадут.


Макс, вы умно мыслите но страдаете украиноцентризмом.

Мир не крутится вокруг Украины. Сегодня не отдадут - завтра отдадут.

Заметьте, вы даже не думаете в формате что мы сами ляжем под кого-то, или не ляжем.

Украина это по вашему как вещь с хозяином - захотят - отдадут, не захотят - не отдадут.

Просто иногда хозяин в Вашингтоне, иногда в Москве. Так что-ли?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 907908909910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1058, 1059, 1060
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10598 1924838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 23:08
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.