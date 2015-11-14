Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Потому что не считают себя ЛОХами. ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду.. Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Вы спрятались и не ответили на вопрос. Так все же?
Лично мне больше нравиться 5 этажка. Одни преимущества: 1.Балконы остеклить можно в любом формате, хоть + 100% к основной площади. А на первых этажах можно и с погребом 2. Фасад утепляй, чем хочешь и в любой цвет, любая толщина главное, чтобы фантазия работала; 3. Нет лифта - нет проблем 4. Соседи, не зажравшиеся нувориши, а честные труженики и атмосфера почти семейная 5. С парковками проблем нет, паркуйся где хочешь; 6. Соседи если затопят почти никаких проблем, выкачал воду, просушил и можно жить дальше, никаких дорогостоящих ремонтов; А ЦП шаг вправо, шаг влево расстрел, концлагерь какой-то
В силу своей работы, я к медиа имею близкое отношение. Как и к многим депутатам и их помощникам. В разных политических силах. "Шабаш" начнётся уже с 9 мая. В команде власти начинают смотреть кто до конца, а кто убежит. Перестановки начнутся уже на днях. А осенью будет весело. Действующего президента уже не рассматривают как реального кандидата на второй срок.
Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.
А если Парламент расширит полномочия Премьера, тогда как?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:Смена Президента+приход в Парламент БЮТ+Опоблок. Т.е. полная смена всех элит.
Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.
Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок? Логику поясните...
И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.
Егор написав:Какие выборы? Все посчитают, как нужно. А тем, кто еще не понял, тотон-макуты всё объяснят. Порошенко нет альтернативы. Хоть он уже, наверное, и сам не рад.
из какого региона вы мой хороший? из ямало-ненецкого?!
Перепутали сайт?
airmax78 написав:Сегодня Порошенко нет альтернативы. Может лет через 5 кто-то появится. Но сегодня ни у кого против него нет шансов. Если я ошибаюсь и победит газовая воровка - то вариантов кроме как валить - не будет.
а вы из опоблока или последний фанат юща? риторика тамошняя
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 19 кві, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Егор написав:Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.
Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок? Логику поясните...
И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.
вы думаете с этой целью украинцам выдали рекордное количество стипендий на обучение в Еле и Стэнфорде?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Егор написав: Думаю, это уже не возможно. Просто, таким образом кураторы делают Президента более послушным. Чтобы делал, что говорят, а не занимался популизмом и мутками для своих. То есть, впереди ускорение непопулярных реформ, побольше шоковой терапии и остаточное прощавай с удвоенной силой.
Какие шансы у президента проводящего непонулярные реформы за год до выборов переизбраться на второй срок? Логику поясните...
И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.
Примерно так. Но дело не в деньгах. На кону гораздо более важные вещи. А денежные расходы тут совсем смешные, просто крохи. Можно сказать, все почти бесплатно.
airmax78 написав:И на Западе очень хорошо понимают, что в военное время в стране, в которой проводятся непопулярные реформы, демократия приведет к власти популистов. И тогда прощай денежки. Поэтому госдеп не выдаст - свинья не съест. Дадут Порошенко полный карт-бланш на проведение выборов с заранее известным результатом. Но это, конечно, ИМХО.
Примерно так. Но дело не в деньгах. На кону гораздо более важные вещи. А денежные расходы тут совсем смешные, просто крохи. Можно сказать, все почти бесплатно.
Ну чего, деньги немалые и терять их никто не собирается. + учитывая ситуацию, придет не просто популист, а марионетка Кремля (у других просто нет денег на кампанию). И, хоть мы уже и всем надоели, но после всего что произошло и учитывая градус отношений между миром и рашкой, нас просто так под рашку снова не отдадут.
airmax78 написав:Ну чего, деньги немалые и терять их никто не собирается. + учитывая ситуацию, придет не просто популист, а марионетка Кремля (у других просто нет денег на кампанию). И, хоть мы уже и всем надоели, но после всего что произошло и учитывая градус отношений между миром и рашкой, нас просто так под рашку снова не отдадут.
Макс, вы умно мыслите но страдаете украиноцентризмом.
Мир не крутится вокруг Украины. Сегодня не отдадут - завтра отдадут.
Заметьте, вы даже не думаете в формате что мы сами ляжем под кого-то, или не ляжем.
Украина это по вашему как вещь с хозяином - захотят - отдадут, не захотят - не отдадут.
Просто иногда хозяин в Вашингтоне, иногда в Москве. Так что-ли?