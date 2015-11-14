К счастью потенциальные и действующие студенты, а так-же выпускники Еля, Стенфорда и других университетов Лиги плюща не являются ЦА для арендного бизнеса на Круше
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 кві, 2018 23:14
Додано: Чет 19 кві, 2018 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По новострою, рекомендую ПОКУПАТЬ, в обьектах с степенью готовности 30%+ и рассрочкой платежей. Реально в сентябре окажитесь в выиграшном положении. Влад "опять всех переиграл" со своим вложением в дом №2 Эврики.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 23:18
Ну, к сожалению, Украина уже давно превратилась в объект международной политики. Нам говорят что делать. У нас де-факто внешнее управление. Раньше оно было из Москвы и обслуживало интересы российского государства и бизнеса, разрушительные для Украины. Сейчас - из Вашингтона и Брюсселя. Я считаю, более созидательное в долгосроке.
Додано: Чет 19 кві, 2018 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если брать по инвестиционной привлекательности то Голосеевский район самый лучший для инвестиций на сегодня.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 23:23
Оранжевый-хит сезона Да скока можно про голосиево и лысогорскую?
безлицый явно на проценте сидит, за бездействие.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 19 кві, 2018 23:26
Люди голосуют кошельком, по статистике в Голосеевском районе наибольший процент новостроек в Киеве. Это не я такой, жизнь такая.
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