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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:14

  Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете с этой целью украинцам выдали рекордное количество стипендий на обучение в Еле и Стэнфорде? :mrgreen:



К счастью потенциальные и действующие студенты, а так-же выпускники Еля, Стенфорда и других университетов Лиги плюща не являются ЦА для арендного бизнеса на Круше :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По новострою, рекомендую ПОКУПАТЬ, в обьектах с степенью готовности 30%+ и рассрочкой платежей. Реально в сентябре окажитесь в выиграшном положении. Влад "опять всех переиграл" со своим вложением в дом №2 Эврики.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:18

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Ну чего, деньги немалые и терять их никто не собирается. + учитывая ситуацию, придет не просто популист, а марионетка Кремля (у других просто нет денег на кампанию). И, хоть мы уже и всем надоели, но после всего что произошло и учитывая градус отношений между миром и рашкой, нас просто так под рашку снова не отдадут.


Макс, вы умно мыслите но страдаете украиноцентризмом.

Мир не крутится вокруг Украины. Сегодня не отдадут - завтра отдадут.

Заметьте, вы даже не думаете в формате что мы сами ляжем под кого-то, или не ляжем.

Украина это по вашему как вещь с хозяином - захотят - отдадут, не захотят - не отдадут.

Просто иногда хозяин в Вашингтоне, иногда в Москве. Так что-ли?

Ну, к сожалению, Украина уже давно превратилась в объект международной политики. Нам говорят что делать. У нас де-факто внешнее управление. Раньше оно было из Москвы и обслуживало интересы российского государства и бизнеса, разрушительные для Украины. Сейчас - из Вашингтона и Брюсселя. Я считаю, более созидательное в долгосроке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если брать по инвестиционной привлекательности то Голосеевский район самый лучший для инвестиций на сегодня.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:23

Оранжевый-хит сезона Да скока можно про голосиево и лысогорскую?
безлицый явно на проценте сидит, за бездействие.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:26

  antonivs3 написав:Оранжевый-хит сезона Да скока можно про голосиево и лысогорскую?
безлицый явно на проценте сидит, за бездействие.

Люди голосуют кошельком, по статистике в Голосеевском районе наибольший процент новостроек в Киеве. Это не я такой, жизнь такая. :mrgreen:
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Оранжевый-хит сезона
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