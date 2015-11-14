Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:20
Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:23
Если для ОП Тарян, потенциальные покупатели являются "альтернативно одаренными" то вопросов не имею.
На что расчет? Что будут молчать чтобы слить подороже?
А после слива постараются не вспоминать этот пи** с лифтами в спальне?
Мне интересен ход мысли продажников ОП Тарян.
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:24
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:30
504 серия и её модификации с длинными балконами
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:37
Лично мне больше нравиться 5 этажка. Одни преимущества:
1.Балконы остеклить можно в любом формате, хоть + 100% к основной площади. А на первых этажах можно и с погребом
2. Фасад утепляй, чем хочешь и в любой цвет, любая толщина главное, чтобы фантазия работала;
3. Нет лифта - нет проблем
4. Соседи, не зажравшиеся нувориши, а честные труженики и атмосфера почти семейная
5. С парковками проблем нет, паркуйся где хочешь;
6. Соседи если затопят почти никаких проблем, выкачал воду, просушил и можно жить дальше, никаких дорогостоящих ремонтов;
А ЦП шаг вправо, шаг влево расстрел, концлагерь какой-то
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О новостройках, в марте ДАБИ выдала 70 сертификатов, вот так вот котятки.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 23:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Позжравляю инвесторов ЖК Акцент если тут есть такие, всё таки ДБК4 держит марку.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 19 кві, 2018 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По новострою, рекомендую ПОКУПАТЬ, в обьектах с степенью готовности 30%+ и рассрочкой платежей. Реально в сентябре окажитесь в выиграшном положении. Влад "опять всех переиграл" со своим вложением в дом №2 Эврики.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новострои с модными мопами разваливаются:
И быстро же затирают плохую инфу о модных человейниках
Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:23
меня раз такая штука чуть не убила, от ветра слетев то ли с крыши, то ли с карниза вполне винтажного дома на подоле. размер поменьше был, но суть та же - острый стальной лист.
главное оружие рашистов - ложь
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