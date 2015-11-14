RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:20

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Планировки времен СССР всем известны.
Лифтов примыкающих к квартирам там нет, а у Таряна есть.

В стандартной 9-и этажке лифт примыкает к ванной комнате "трёшки".

это что же за 9этажка такая? хрущевский кубик?

Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:23

  Прохожий написав:"всезнайка" слился как обычно
ПЕШИТЕ ИСЧО, у вас на ветке есть "альтернативно одаренные" почитатели :mrgreen:

Если для ОП Тарян, потенциальные покупатели являются "альтернативно одаренными" то вопросов не имею.
На что расчет? Что будут молчать чтобы слить подороже?
А после слива постараются не вспоминать этот пи** с лифтами в спальне?
Мне интересен ход мысли продажников ОП Тарян.
UA
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 19.07.08
Подякував: 188 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.

Серия какая?
UA
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 19.07.08
Подякував: 188 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:30

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Обычная панельная 9-и этажка где на этаже две трёшки и две двушки.

Серия какая?

504 серия и её модификации с длинными балконами
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:37

  Первый написав:2 UA
  Первый написав:
  UA написав:Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Зображення

Зображення

Вы спрятались и не ответили на вопрос. Так все же?

Лично мне больше нравиться 5 этажка. Одни преимущества:
1.Балконы остеклить можно в любом формате, хоть + 100% к основной площади. А на первых этажах можно и с погребом :D
2. Фасад утепляй, чем хочешь и в любой цвет, любая толщина главное, чтобы фантазия работала;
3. Нет лифта - нет проблем :D
4. Соседи, не зажравшиеся нувориши, а честные труженики и атмосфера почти семейная :D
5. С парковками проблем нет, паркуйся где хочешь;
6. Соседи если затопят почти никаких проблем, выкачал воду, просушил и можно жить дальше, никаких дорогостоящих ремонтов;
А ЦП шаг вправо, шаг влево расстрел, концлагерь какой-то :D
reus
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 21.03.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О новостройках, в марте ДАБИ выдала 70 сертификатов, вот так вот котятки.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Позжравляю инвесторов ЖК Акцент если тут есть такие, всё таки ДБК4 держит марку.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По новострою, рекомендую ПОКУПАТЬ, в обьектах с степенью готовности 30%+ и рассрочкой платежей. Реально в сентябре окажитесь в выиграшном положении. Влад "опять всех переиграл" со своим вложением в дом №2 Эврики.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новострои с модными мопами разваливаются:
http://forum.domik.ua/zhk-smart-plaza-p ... -1980.html
Зображення
Возле станции метро "Политехнический институт" сильный ветер сорвал кусок металлической конструкции с ТРЦ "Смарт Плаза". Как сообщают очевидцы в паблике "Киев Оперативный", в результате ЧП есть пострадавшие.

По информации, металлическая конструкция упала на пешеходов и подземный переход. От удара пострадала бабушка, которая проходила мимо.

И быстро же затирают плохую инфу о модных человейниках :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 19.09.10
Подякував: 335 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:23

меня раз такая штука чуть не убила, от ветра слетев то ли с крыши, то ли с карниза вполне винтажного дома на подоле. размер поменьше был, но суть та же - острый стальной лист.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1513 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 906907908909>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1058, 1059, 1060
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10598 1925001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 23:08
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5974)
20.04.2018 09:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.