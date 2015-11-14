Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.
макс, сравнивать рт/тетрис/цп с «уютным новостроем 2005го года» - это нечестная манипуляция, такая же как сравнение цп и чешки, как предлагает первый эти дома можно сравнивать с даймонд-хиллом, липской башней, или с грушевского 9а, но никак не с домами массовой застройки 13-летней давности давайте уж не перегибать палку и сравнивать сравнимое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
reus Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
airmax78 написав:Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.
макс, сравнивать рт/тетрис/цп с «уютным новостроем 2005го года» - это нечестная манипуляция, такая же как сравнение цп и чешки, как предлагает первый эти дома можно сравнивать с даймонд-хиллом, липской башней, или с грушевского 9а, но никак не с домами массовой застройки 13-летней давности давайте уж не перегибать палку и сравнивать сравнимое
конговец, не согласен. РТ легко можно сравнивать с, например, Ботаник Тауэрз или Графом Толстым. ЦП - точно можно сравнивать с когда-то типа элитным домом из облицовочного кирпича в начале Большой Васильковской. Тетрис - вообще ни с чем кроме рядом стоящих когда-то элитных новостроев смысла сравнивать нет. И смотрим на цены в этих домах до появления ЦП, РТ, Тетрисов и сейчас. А Даймонд и Грушевского 9А - это уже другой сегмент. В т.ч. прежде всего по вашей любимой локации.
airmax78 написав:Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.
макс, сравнивать рт/тетрис/цп с «уютным новостроем 2005го года» - это нечестная манипуляция, такая же как сравнение цп и чешки, как предлагает первый эти дома можно сравнивать с даймонд-хиллом, липской башней, или с грушевского 9а, но никак не с домами массовой застройки 13-летней давности давайте уж не перегибать палку и сравнивать сравнимое
Как бы все и не так. Но не суть. Разницу в недвижимости, как и в любом другом товаре отражает порядок цен. Главное не купить переоцененное и не продать задешево. (это касается только тех кто считает деньги. Включение в цепочку принятия решения сентиментов сразу встает в копеечку). ПРостой пример. Ричмонд на старте продавался по 1 куе за квадрат. и сталинки под ремонт рядом по 1.2-1.4 куе за квадрат. Глупо было покупать там сталинку. Как это не банально, но все делать нужно вовремя.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
innamax2008 написав:reus Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Ну, потому что чем старше чел становится - тем тяжелее ему что-то кардинально менять. А переезд - это еще тот стресс. А машина - это у них показатель статуса. И там не надо заморачиваться: сел и поехал.
innamax2008 написав:reus Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Ну, потому что чем старше чел становится - тем тяжелее ему что-то кардинально менять. А переезд - это еще тот стресс. А машина - это у них показатель статуса. И там не надо заморачиваться: сел и поехал.
Моя бабушка считает что лучший этаж это ТРЕТИЙ и это не зависимо от типа дома. все что ниже/выше это отстой, а на 20 том вообще люди не живут - там отсутствует гравитация.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!