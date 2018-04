Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:02

airmax78 написав: Ребята, я всем кто еще не был, настоятельно рекомендую посетить хотя бы один из этих комплексов: Тетрис, РТ или ЦП. Очень. Вы просто начнете понимать, что произошло в этом сегменте и почему так тяжело продается ваш уютный новострой 2005го года с 5 квартирами на этаже, который вы покупали чуть ли не как ылитный.



макс, сравнивать рт/тетрис/цп с «уютным новостроем 2005го года» - это нечестная манипуляция, такая же как сравнение цп и чешки, как предлагает первый

эти дома можно сравнивать с даймонд-хиллом, липской башней, или с грушевского 9а, но никак не с домами массовой застройки 13-летней давности

