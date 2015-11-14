Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал? А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:ПРостой пример. Ричмонд на старте продавался по 1 куе за квадрат. и сталинки под ремонт рядом по 1.2-1.4 куе за квадрат. Глупо было покупать там сталинку. Как это не банально, но все делать нужно вовремя.
ну вот опять вы сравниваете несравнимое - а шо, в «ричмонде на старте» можно было жить? вы строите свою теорию на подтасовке, сравнивая стоимость метра в жилой квартире с ценой воздуха и делаете глубокомысленные выводы
Недвига - это не колбаса - нельзя ее покупать с оглядкой только на сегодня и сейчас "хочу есть - купил". Тот кто так делает (например я с прошлой "прелестью" или Юра со своим БПС) - попадает на большие деньги. Тот кто выбрал вместо "уютная сталинка здесь и сейчас па 1200" воздух ричмонда па1000 - сейчас, спустя всего 2-3 года, не терзается вопросом "а не п0ц ли я был, отдать па1200 за метр своей уютной сталинки?".
Это приходит с опытом и/или с умением слушать.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал? А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?
как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть. место не самое мрачное на оболони. Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.
мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
Чтобы не вступать в длинные ненужные дискуссии: объект не является аналогом ОболоньСкай, поэтому и такая разница в цене. ЗЫ А где на Оболони мрачнее? Ну кроме набережной Богатырской?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав: как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть. место не самое мрачное на оболони. Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.
мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
Чтобы не вступать в длинные ненужные дискуссии: объект не является аналогом ОболоньСкай, поэтому и такая разница в цене.
Утверждение очень спорное. Технические характеристики домов сходные. Локейшн - очень похожий. При этом разница в цене существенная.
kingkongovets написав: ну вот опять вы сравниваете несравнимое - а шо, в «ричмонде на старте» можно было жить? вы строите свою теорию на подтасовке, сравнивая стоимость метра в жилой квартире с ценой воздуха и делаете глубокомысленные выводы
Недвига - это не колбаса - нельзя ее покупать с оглядкой только на сегодня и сейчас "хочу есть - купил". Тот кто так делает (например я с прошлой "прелестью" или Юра со своим БПС) - попадает на большие деньги. Тот кто выбрал вместо "уютная сталинка здесь и сейчас па 1200" воздух ричмонда па1000 - сейчас, спустя всего 2-3 года, не терзается вопросом "а не п0ц ли я был, отдать па1200 за метр своей уютной сталинки?".
Это приходит с опытом и/или с умением слушать.
Правда есть одно "но", и о нем нельзя не упомянуть (а то сейчас все ломанутся воздух покупать). Воздух ричмонда мог превратиться в жилье не через 2-3 года, а через 5-6 лет (у меня такой опыт был) или никогда. Поэтому, конечно, на последние деньги, как у нас с Юрой (а тем более заемные), такое проделывать очень стремно.
Давайте продолжим обсуждения лифтовых шахт смежных со спальнями в домах с модными ЛОХОМОПами от ТАРЯНА. Кстати, почему вы убрали поэтажный план с сайта ТАРЯН ТАУЭРС? Почему не даете оценить инвесторам всю "заботу" об их будущем комфорте?
airmax78 написав:Утверждение очень спорное. Технические характеристики домов сходные. Локейшн - очень похожий. При этом разница в цене существенная.
Укрбуд - меценаты, что продают по цене местного БПСа? У них эту "шару" уже раскупили вместе с подвалом и техэтажом?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.