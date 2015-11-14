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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вы сегодня вместо UA?

Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал?
А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:29

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:ПРостой пример. Ричмонд на старте продавался по 1 куе за квадрат. и сталинки под ремонт рядом по 1.2-1.4 куе за квадрат. Глупо было покупать там сталинку.
Как это не банально, но все делать нужно вовремя.


ну вот опять вы сравниваете несравнимое - а шо, в «ричмонде на старте» можно было жить? вы строите свою теорию на подтасовке, сравнивая стоимость метра в жилой квартире с ценой воздуха и делаете глубокомысленные выводы

Недвига - это не колбаса - нельзя ее покупать с оглядкой только на сегодня и сейчас "хочу есть - купил". Тот кто так делает (например я с прошлой "прелестью" или Юра со своим БПС) - попадает на большие деньги. Тот кто выбрал вместо "уютная сталинка здесь и сейчас па 1200" воздух ричмонда па1000 - сейчас, спустя всего 2-3 года, не терзается вопросом "а не п0ц ли я был, отдать па1200 за метр своей уютной сталинки?".


Это приходит с опытом и/или с умением слушать.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:39

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Вы сегодня вместо UA?

Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал?
А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?


как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть.
место не самое мрачное на оболони.
Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:42

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Вы сегодня вместо UA?

Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал?
А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?


как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть.
место не самое мрачное на оболони.
Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.

Чтобы не вступать в длинные ненужные дискуссии: объект не является аналогом ОболоньСкай, поэтому и такая разница в цене.
ЗЫ А где на Оболони мрачнее? Ну кроме набережной Богатырской?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:44

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть.
место не самое мрачное на оболони.
Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.

Чтобы не вступать в длинные ненужные дискуссии: объект не является аналогом ОболоньСкай, поэтому и такая разница в цене.

Утверждение очень спорное. Технические характеристики домов сходные. Локейшн - очень похожий. При этом разница в цене существенная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:47

  Первый написав:не приветствуются категоричность в суждениях.

  Первый написав:Считаю что это сравнимо.

  Первый написав:По Вашей градации страшилище это какой из домов?
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всё это пишет один человек?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:48

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
ну вот опять вы сравниваете несравнимое - а шо, в «ричмонде на старте» можно было жить? вы строите свою теорию на подтасовке, сравнивая стоимость метра в жилой квартире с ценой воздуха и делаете глубокомысленные выводы

Недвига - это не колбаса - нельзя ее покупать с оглядкой только на сегодня и сейчас "хочу есть - купил". Тот кто так делает (например я с прошлой "прелестью" или Юра со своим БПС) - попадает на большие деньги. Тот кто выбрал вместо "уютная сталинка здесь и сейчас па 1200" воздух ричмонда па1000 - сейчас, спустя всего 2-3 года, не терзается вопросом "а не п0ц ли я был, отдать па1200 за метр своей уютной сталинки?".


Это приходит с опытом и/или с умением слушать.

Правда есть одно "но", и о нем нельзя не упомянуть (а то сейчас все ломанутся воздух покупать). Воздух ричмонда мог превратиться в жилье не через 2-3 года, а через 5-6 лет (у меня такой опыт был) или никогда. Поэтому, конечно, на последние деньги, как у нас с Юрой (а тем более заемные), такое проделывать очень стремно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:52

  Первый написав:
Вы сегодня вместо UA?

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Давайте продолжим обсуждения лифтовых шахт смежных со спальнями в домах с модными ЛОХОМОПами от ТАРЯНА.
Кстати, почему вы убрали поэтажный план с сайта ТАРЯН ТАУЭРС?
Почему не даете оценить инвесторам всю "заботу" об их будущем комфорте?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:55

  Yuri_T написав:
  Первый написав:не приветствуются категоричность в суждениях.

  Первый написав:Считаю что это сравнимо.

  Первый написав:По Вашей градации страшилище это какой из домов?
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всё это пишет один человек?

Он продажник, а не человек :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Утверждение очень спорное. Технические характеристики домов сходные. Локейшн - очень похожий. При этом разница в цене существенная.

Укрбуд - меценаты, что продают по цене местного БПСа? У них эту "шару" уже раскупили вместе с подвалом и техэтажом?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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