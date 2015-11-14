Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:04

Первый

разговоры о тёлках и их повадках - это замечательно...



но выше было высказано предложение сравнивать сравнимое. хотел бы вернуться к этому.

так вы действительно считаете эти два дома сравнимыми предметами/объектами?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.