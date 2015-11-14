Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый написав:не приветствуются категоричность в суждениях.
Первый написав:Считаю что это сравнимо.
Первый написав:По Вашей градации страшилище это какой из домов?
всё это пишет один человек?
Спросил у человека чтобы разобраться какой дом страшилище намазаное
UA написав: Потому что не считают себя ЛОХами. ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду.. Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
И тут понеслась. Кстати. Ответа так и не получено.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав: мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:ЗЫ Сами окрестности пути «от м. Позняки до дома» реально шанхай – найдите 5 отличий с Троей (какие-то мрачные стоянки, заросли киосков, ни деревца), притом, повторю, цены на недвигу там были и есть явно не как в ЖК Мордор. Вопрос: нах так жить? Почему у наших людей за дверью квартиры – хоть пустыня и свалка, всё пох? ЗЗЫ Ветер в морды напостой и носоглотка пересыхает через три минуты (у меня раньше так было только на Петровке), кароч, Фейслесс, сочувствую.
Ветер в морды напостой и носоглотка сохнет кто не купил на Позняках в хруще на Нивках сдохнет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
это ЦП Прекрасные виды Придомовая отсутствует. Где собственно парк? Использовали бредовое название вызывающее ассоциацию с высокой ценой недвижимости. Чем отвлечь внимание покупателя от такой красоты и противоречий? Как продать дорого, то, что стоит не дорого?
Первый написав: мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!