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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 910911912913>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:58

  Yuri_T написав:
  Первый написав:не приветствуются категоричность в суждениях.

  Первый написав:Считаю что это сравнимо.

  Первый написав:По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Зображення

Зображення

всё это пишет один человек?

Спросил у человека чтобы разобраться какой дом страшилище намазаное
UA написав:
Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

И тут понеслась. Кстати. Ответа так и не получено. :oops:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:01

  Первый написав:И тут понеслась. Кстати. Ответа так и не получено. :oops:

Первый. К сожалению вы не видите разницы между девушкой и бабушкой.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:04

Первый
разговоры о тёлках и их повадках - это замечательно...

но выше было высказано предложение сравнивать сравнимое. хотел бы вернуться к этому.
так вы действительно считаете эти два дома сравнимыми предметами/объектами?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.


так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:ЗЫ Сами окрестности пути «от м. Позняки до дома» реально шанхай – найдите 5 отличий с Троей (какие-то мрачные стоянки, заросли киосков, ни деревца), притом, повторю, цены на недвигу там были и есть явно не как в ЖК Мордор. Вопрос: нах так жить? Почему у наших людей за дверью квартиры – хоть пустыня и свалка, всё пох?
ЗЗЫ Ветер в морды напостой и носоглотка пересыхает через три минуты (у меня раньше так было только на Петровке), кароч, Фейслесс, сочувствую.

Ветер в морды напостой
и носоглотка сохнет
кто не купил на Позняках
в хруще на Нивках сдохнет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:22

  kingkongovets написав:то рт или цп

это ЦПЗображення
Прекрасные виды :mrgreen:
Придомовая отсутствует.
Где собственно парк?
Использовали бредовое название вызывающее ассоциацию с высокой ценой недвижимости.
Чем отвлечь внимание покупателя от такой красоты и противоречий?
Как продать дорого, то, что стоит не дорого?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:25

  Yuri_T написав:Первый
разговоры о тёлках и их повадках - это замечательно...

но выше было высказано предложение сравнивать сравнимое. хотел бы вернуться к этому.
так вы действительно считаете эти два дома сравнимыми предметами/объектами?

А критерии не заданы:)
С точки зрения доходности от аренды второй может быть даже лучше на горизонте лет 3-5
С точки зрения размера ЦА, наверное, тоже:)
Iskander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:26

  kingkongovets написав:
Первый написав:
мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.


так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп

Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец...
Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели...
кардинал писал.... и опять.

Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать! :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

  UA написав:это ЦП.....
Придомовая отсутствует.
Где собственно парк?
......
Чем отвлечь внимание покупателя от такой красоты и противоречий?

Никаких противоречий:
Если из "Централ парк" убрать "парк", остаётся "Централ"

Википедия нам говорит
Значение
истор. центральная каторжная тюрьма, обычно предназначенная для политических заключенных (в Российском государстве до 1917 г.)

всё сходится
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:32

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Вы сегодня вместо UA?

Тема ж вроде для обмена мнениями, можно высказываться без разрешения, или я что-то перепутал?
А в чём я не прав в даннном конкретном случае? Место классное? Стройплощадка - не бывшая стоянка МВД?


как бы цена не 35 за квадрат. (а была и 18). Можно ментовку и потерпеть.
место не самое мрачное на оболони.
Люди спрашивали оболонь и озера. Есть то и то. к метро реально можно дойти пешком.

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.

Там еще общаги педуниверситета, оболонский суд, прокуратура и комары, озеро как никак.
innamax2008
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