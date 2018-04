Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:09

Первый написав:

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.



так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.