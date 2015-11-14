Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
somilitark написав:....Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда? А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас.
Да что вы на человека наехали, однако))) ? Я, например, Макса понимаю. Ну не стоит у него так остро вопрос с жильем, как у Долярчика. Думаю ежели припечет - на крайняк снимет себе любую квартиру центре ... У меня такие же мучения были когда выбирал себе зажигалку. Перетестил кучу купешек, а в итоге взял пИжо 308 за цену в 2 раза меньше. И ничё - иногда езжу. Внешних понтов нет, зато резво разгоняется (2,0 турбо). Дешево и прикольно.
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
Кирпичный дом , спецпроект 70-х .Квартира в хорошем жилом состоянии, раздельные комнаты , стеклопакеты , балкон застеклен, кондиционер, санузел раздельный , бронедверь , окна выходят на Дворец Украина
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почему бы вам не задать вопрос дилеру мерседеса, как ему удается продавать свои машины, если рядом стоят ланосы? шо вы этим хотите сказать? вы вообще... ой, простите, ВЫ вообще можете сравнивать и швейную машинку с огурцом - кто ВАМ это может запретить? тока смысл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.