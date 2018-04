Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:34

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав:

мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.



так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп

Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец...

Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели...

кардинал писал.... и опять.



Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать! Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец...Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели...кардинал писал.... и опять.Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!



я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить) я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.