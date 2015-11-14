Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:32

Первый

Мордо купили по 650? слили по...?? (помним Ваш совет "Ребята, делать как я , другим не советую.

После Мордора что-то купили?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери