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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 910911912913

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:32

Первый
Мордо купили по 650? слили по...?? (помним Ваш совет "Ребята, делать как я , другим не советую.
После Мордора что-то купили?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:
мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.


так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп

Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец...
Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели...
кардинал писал.... и опять.

Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать! :D


я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Там еще общаги педуниверситета, оболонский суд, прокуратура и комары, озеро как никак.

Прокуроры, комары
старые общаги
Кто квартиру не купил?
Налетай, бродяги!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  kingkongovets написав:
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп

Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец...
Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели...
кардинал писал.... и опять.

Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать! :D


я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)


Зображення

Вот пример. На фото два дома. спецпроект 70-х и воздух кардинал.
Хочу разобраться, как можно продать любую квартиру в Кардинале (любая воздушная квартира существенно дороже), если есть вот эта в соседнем доме. О ее хорошем жилом состоянии даже не заикаюсь.
какие мнения?
https://megamakler.com.ua/files/offers/ ... 463498.jpg
https://megamakler.com.ua/kiev/3596608/
Кирпичный дом , спецпроект 70-х .Квартира в хорошем жилом состоянии, раздельные комнаты , стеклопакеты , балкон застеклен, кондиционер, санузел раздельный , бронедверь , окна выходят на Дворец Украина
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 20 кві, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:54

  somilitark написав:....Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда?
А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас.

Да что вы на человека наехали, однако))) ?
Я, например, Макса понимаю. Ну не стоит у него так остро вопрос с жильем, как у Долярчика. Думаю ежели припечет - на крайняк снимет себе любую квартиру центре ...
У меня такие же мучения были когда выбирал себе зажигалку. Перетестил кучу купешек, а в итоге взял пИжо 308 за цену в 2 раза меньше. И ничё - иногда езжу. Внешних понтов нет, зато резво разгоняется (2,0 турбо). Дешево и прикольно.
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