Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: мнения? приветствуются. не приветствуются категоричность в суждениях. тем более не явных.
так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: так вы же и есть самый категоричный категорист, в ваших рассуждениях все только ослепительно белое, или абсолютно черное: если вторичка - то только убитые хрущи и панельки, если новострой - то рт или цп
Да как бы и нет. Я даже владел обьектами в ЖК Мордор, за что меня тут возили че пипец... Вот написал о доме возле озера - опять лажа. Приводил ссылочки на 2к панельку на пересечении жилянской /большой васильковской и говорил че нада брать.. а меня во все щели... кардинал писал.... и опять.
Зы. Наконец Я самый самый! Нужно поднажать!
я смотрю вы с максом многое друг у друга почерпнули - он принял ваше отношение к недвиге исключительно как к товару, где главный критерий - цена, а вы начали петросянить)
somilitark написав:....Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда? А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас.
Да что вы на человека наехали, однако))) ? Я, например, Макса понимаю. Ну не стоит у него так остро вопрос с жильем, как у Долярчика. Думаю ежели припечет - на крайняк снимет себе любую квартиру центре ... У меня такие же мучения были когда выбирал себе зажигалку. Перетестил кучу купешек, а в итоге взял пИжо 308 за цену в 2 раза меньше. И ничё - иногда езжу. Внешних понтов нет, зато резво разгоняется (2,0 турбо). Дешево и прикольно.