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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:35

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней ...


Это разве не вы писали ?

у каждого свои истории - я хоронил убитых друзей, платил выкуп (передавал деньги) за похищенного компаньона


Ссылка : Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017

  kingkongovets написав:вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен


Вам "скромности" не занимать. )


скромность - путь в неизвестность и является достоинством лишь при отсутствии других положительных качеств
и шо вы мне хотите предъявить? я разве писал шо друг, которого мне довелось хоронить, был бизнесменом? заработать тогда мог практический любой, кто имел яйца, вот сохранить и приумножить удалось единицам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:37

Первый Если будет Юля, будут люди из Днепра, а не Юля, на работу пешком ходить и в Днепр по праздникам без пробок, за три часа с комфортом доезжать. Те, кто в тех Министерствах работет, в метро не спускаются, незачем.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:42

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Дело в том, что это сейчас любая квартира в Кардинале существенно дороже соседнего уютного спецпроекта. А еще год назад, они были в +/- одну цену, а за метр, так Кардинал, наверное, был существенно дешевле. Если про ланосы и мерсы, то ситуация такая: вам предлагают мерс по цене ланоса, но с поставкой через 2-3 года. Что выбрать?



дело в том, шо в кардинале пока нет ни одной квартиры, максим
можно купить мерседес, а можно акций даймлер-крайслер, на акциях нельзя ездить, а автомобиль не приносит дивидендов, но ведь и то и то мб - так ведь? ну, по вашей логике
квартира - это то, где можно жить, даже полуфабрикат "после строителей" - это еще не квартира, ок?


Как же удается что то продать в Кардинале?


чего вы добиваетесь этими вопросами? какой тезис хотите доказать?
в стране, где нет нормального рынка ценных бумаг и доверие к банковской системе чуть выше плинтуса продать воздух над котлованом не очень сложно
думаю вам об этом известно не хуже, чем мне
если есть поле чудес, то всегда найдутся буратины, готовые зарыть туда свои сольдо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:47

  innamax2008 написав:Первый Если будет Юля, будут люди из Днепра, а не Юля, на работу пешком ходить и в Днепр по праздникам без пробок, за три часа с комфортом доезжать. Те, кто в тех Министерствах работет, в метро не спускаются, незачем.

Лично мое мнение Я Высказал.
На метро плз не наезжать. Я его люблю, и Вам советую.
ДОРОГО ЖК ТАЙМ по 30ке, тем более на уровне 0 этажа.
Естественно это мое мнение.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:53

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:ЗЗЫ Ветер в морды напостой и носоглотка пересыхает через три минуты (у меня раньше так было только на Петровке), кароч, Фейслесс, сочувствую.

Чего вы мне сочувствуете? Я не на ПОХе живу

Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха, вот и подумал, что где-то в районе Бажана живёте.
Тогда сорри.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:54

  kingkongovets написав:
чего вы добиваетесь этими вопросами? какой тезис хотите доказать?
в стране, где нет нормального рынка ценных бумаг и доверие к банковской системе чуть выше плинтуса продать воздух над котлованом не очень сложно
думаю вам об этом известно не хуже, чем мне
если есть поле чудес, то всегда найдутся буратины, готовые зарыть туда свои сольдо

По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом, да еще и дешевле. зачем лезть в воздух?

Все. Молчу :oops:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:56

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней ...


Это разве не вы писали ?

у каждого свои истории - я хоронил убитых друзей, платил выкуп (передавал деньги) за похищенного компаньона


Ссылка : Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017

  kingkongovets написав:вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен


Вам "скромности" не занимать. )


скромность - путь в неизвестность и является достоинством лишь при отсутствии других положительных качеств
и шо вы мне хотите предъявить? я разве писал шо друг, которого мне довелось хоронить, был бизнесменом? заработать тогда мог практический любой, кто имел яйца, вот сохранить и приумножить удалось единицам


Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:02

  Первый написав:По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом

да, логичнее покупать готовое.
всё остальное - бесконечные риски.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:02

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
чего вы добиваетесь этими вопросами? какой тезис хотите доказать?
в стране, где нет нормального рынка ценных бумаг и доверие к банковской системе чуть выше плинтуса продать воздух над котлованом не очень сложно
думаю вам об этом известно не хуже, чем мне
если есть поле чудес, то всегда найдутся буратины, готовые зарыть туда свои сольдо

По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом, да еще и дешевле. зачем лезть в воздух?

Все. Молчу :oops:


почему именно логичнее не поясните?
при чем тут вообще готовое и с ремонтом - вы же меня спрашивали почему продается воздух? да потому шо это пожалуй единственный пока в стране более/менее надежный способ инвестирования для пересичных
с ремонтом и готовое логичнее покупать для жизни или под аренду, но опять же - страна, в которой есть поле чудес мы ведь помним как называется? отож
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:07

  vladimir07 написав:Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.


да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?

зы: про "массово убивали" поржал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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