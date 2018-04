Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:35

vladimir07 написав:



Це хіба не ви писали?



у каждого свои истории - я хоронил убитых друзей, платил выкуп (передавал деньги) за похищенного компаньона



kingkongovets написав:



Вам "скромності" не займати. )



скромность - путь в неизвестность и является достоинством лишь при отсутствии других положительных качеств

скромність - шлях в невідомість і є гідністю лише за відсутності інших позитивних якостей

і шо ви мені хочете пред'явити? я хіба писав шо друг, якого мені довелося ховати, був бізнесменом? заробити тоді міг практичний будь-який, хто мав яйця, ось зберегти і примножити вдалося одиницям

