П'ят 20 кві, 2018 12:25

vladimir07 написав: kingkongovets написав: vladimir07 написав: Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил. Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.



да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?



Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .

И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.



И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.



зы: про "массово убивали" поржал



Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.

ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?

я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е

