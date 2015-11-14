|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:14
Рыба-сом написав:
Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха
Или у меня уже склероз или вы меня с кем-то перепутали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20335
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 4498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:18
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.
да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?
зы: про "массово убивали" поржал
Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.
И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.
зы: про "массово убивали" поржал
Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:25
vladimir07 написав:
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.
да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?
зы: про "массово убивали" поржал
Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.
И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.
зы: про "массово убивали" поржал
Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )
ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3480
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:32
kingkongovets написав:
ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами
Благодарю, закончим флуд.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37
innamax2008 написав:reus
Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3269
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|