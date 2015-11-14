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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха

Или у меня уже склероз или вы меня с кем-то перепутали
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:18

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.


да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?

зы: про "массово убивали" поржал


Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.

И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.

зы: про "массово убивали" поржал


Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:25

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.


да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?

зы: про "массово убивали" поржал


Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.

И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.

зы: про "массово убивали" поржал


Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )


ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:32

  kingkongovets написав:
ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами


Благодарю, закончим флуд.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37

  innamax2008 написав:reus Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.

Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
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