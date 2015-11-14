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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:14
Рыба-сом написав:
Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха
Или у меня уже склероз или вы меня с кем-то перепутали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:18
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.
да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?
зы: про "массово убивали" поржал
Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.
И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.
зы: про "массово убивали" поржал
Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )
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vladimir07
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:25
vladimir07 написав:
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
Формально ваше спростування правильное. Но в 90-х массово убивали две категории людей : 1) предпринимателей/бизнесменов разного достатка и 2) представителей криминалитета. Ну были еще случайные жертвы, немного, но были. Раз уж речь шла про то время, то ваш пример был явно не из серии бытовых преступлений. Категорию 1 вы отвергаете, остается категория 2. Т.е. вы предприниматель, хоронили друзей представителей криминалитета, ок, поверил.
да мне дела нет верите вы или нет - я например вообще этого слова не употребляю - шо именно вы хотите выяснить, шо накопали этот мой давний пост? это имеет отношение к теме ветки?
зы: про "массово убивали" поржал
Не выяснить. Я вам показываю, что вы написали противоположные вещи в своих постах, отстоящих во времени не так и много, чтобы называться словом "давний" .
И это касается фактов, а не мнений. Мнения то можно менять много раз.
И зачем вы тут же вспомнили про тему ветки ? Вам можно не по теме, а другим нет что ли.
зы: про "массово убивали" поржал
Может неудачно выразился, но массово гибла вторая категория так точно.
Первая категория - в меньшей степени конечно, не массово. )
ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:32
kingkongovets написав:
ок, я отвечу, но давайте на этом закончим флуд?
я ходил в школу на лесном, мои друзья детства и были теми страшными рэкетирами, которые наводили ужас на весь киев и многие из них не пережили 90е
но справедливости ради - они и в 80х не были ангелами
Благодарю, закончим флуд.
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vladimir07
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37
innamax2008 написав:reus
Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:17
reus написав: innamax2008 написав:reus
Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
комплексы, наверное детство бедное. а че панельку не меняет - либо лень, либо все деньги на лексус ушли
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:23
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017
Faceless написав: Рыба-сом написав:
Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха
Или у меня уже склероз или вы меня с кем-то перепутали
Я тогда это понял как "На Позняках у меня подобный эффект вообще даже во дворе [моего] дома появляется."
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:25
trololo написав: reus написав: innamax2008 написав:reus
Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
комплексы, наверное детство бедное. а че панельку не меняет - либо лень, либо все деньги на лексус ушли
НЕ, грит, ШО все деньги в бизнесе. А жить когда?(а главное, где) ведь деньги в могилу не заберешь.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:35
Первый Вы любите метро? Метро это вынужденная необходимость. Без метро здоровей будете. В подземелья метрополитена не попадает ультрафиалет и там идеальная среда для развития вирусов и бактерий. Если общественный транспорт то троллейбус, но лучше, когда бизнес или работа в пешей доступности и все остальное тоже (школы, поликлиники, бассейны итд.).
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:37
trololo написав: reus написав: innamax2008 написав:reus
Много по настоящему богатых людей возрастом за 60 живут в БПСках и трехах по 62 квадрата общей площади на Русановке и не заморачивающихся на новострои, но машины меняют строго через 3 года по окончании гарантии.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.
комплексы, наверное детство бедное. а че панельку не меняет - либо лень, либо все деньги на лексус ушли
Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора.
Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п.
Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Рыба-сом
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