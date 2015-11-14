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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:38

  innamax2008 написав:Первый Вы любите метро? Метро это вынужденная необходимость. Без метро здоровей будете. В подземелья метрополитена не попадает ультрафиалет и там идеальная среда для развития вирусов и бактерий. Если общественный транспорт то троллейбус, но лучше, когда бизнес или работа в пешей доступности и все остальное тоже (школы, поликлиники, бассейны итд.).


так можно же шапочку из фольги и марлевую повязку носить - и норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:40

  Первый написав:Кто еще выскажет мнение. UA. Без Вас не разобраться.

Я считаю, что прокуроры должны жить в квартирах, где спальни граничат с лифтовой шахтой, как это феерически реализовано в проектах от ТАРЯНА.
Цену за такое технически продуманное решение, считаю более чем демократичной.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:43

Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.[/quote]

комплексы, наверное детство бедное. а че панельку не меняет - либо лень, либо все деньги на лексус ушли[/quote]
НЕ, грит, ШО все деньги в бизнесе. А жить когда?(а главное, где) ведь деньги в могилу не заберешь.[/quote]
Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:44

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:Вы как-то высказывались, что уже во дворе Вашего дома аналогичное качество воздуха

Или у меня уже склероз или вы меня с кем-то перепутали

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017
Я тогда это понял как "На Позняках у меня подобный эффект вообще даже во дворе [моего] дома появляется."

А. Не, то я не свой дом имел ввиду, просто был там. Причем, когда я тот пост писал, я как раз имел ввиду Срибнокильскую
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:11

  UA написав:Первый!
Почему с сайта ТТ убрали поэтажный план? Раньше был.
Вам Тарянам стыдно?
И у РТ поэтажного тоже нет...
Для догадывающихся (к слову, Первый сразу въедет к чему я клоню) в первых домах НЛ, есть варианты, где квартира граничит напрямую с шахтой лифта.
Какую гадость не сделаешь ради нескольких десятков тысяч долларов... Главное модными МОПами глаза замылить.



:D

не комплексуйте. Вдохните поглубже. Выдохните. Если че, включите режим дыхание на apple watch, он подскажет как правильно это сделать.
Теперь нажмите на ссылочку. там увидите план этажа.

http://taryantowers.com/floor/1/15

Успокоились? Ок.
ПОслушайте Ейра. Сходите на экскурсию. есественно то что Вам не нравится не покупайте. Ваши увлечения Тампере не разделяю, сори.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:18

  innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.

Это какие-то книжные бизнесмены из Швеции - Ингвары Кампрады. Точно не украинские. Украинские вот так живут:
https://censor.net.ua/photo_news/237120 ... toreportaj
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:22

  Рыба-сом написав:Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора.
Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п.
Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.


А может все наоборот.... может он горожанин в 3 поколении... и ему пофиг потому что он реализовался как личность, как бизнесмен, как семьянин... и именно потому ему пофиг, что это просто подъезд...

А те кто любят модные МОПы и дорогие новострои может просто еще не самореализовались....и не асимилировались в городской жизни... и потому тащатся от дорогих МОПов, делают ремонты в стиле "дворцовый прованс" и тут же "забивают свое парковочное место" во дворе... показывая свою состоятельность, высокую культуру и толерантность к местам общего пользования...

Может весь мир наоборот :wink:
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 20 кві, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:26

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.

Это какие-то книжные бизнесмены из Швеции - Ингвары Кампрады. Точно не украинские. Украинские вот так живут:
https://censor.net.ua/photo_news/237120 ... toreportaj


Макс, вот когда под каждым этим домом будет написан его владелец. И он будет бизнесмен...., а не "нувориш", тогда и будете утверждать, что в Украине нет "швецких" бизнесменов...одна лишь убогость духа и вкуса. Кроме МОПов конечно. Там все исключительно с изысканым вкусом :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:29

  Amat написав:
  Рыба-сом написав:Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора.
Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п.
Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.


А может все наоборот.... может он горожанин в 3 поколении... и ему пофиг потому что он реализовался как личность, как бизнесмен, как семьянин... и именно потому ему пофиг, что это просто подъезд...

А те кто любят модные МОПы и дорогие новострои может просто еще не самореализовались....и не асимилировались в городской жизни... и потому тащатся от дорогих МОПов, делают ремонты в стели "дворцовый прованс" и тут же "забивают свое парковочное место" во дворе... показывая свою состоятельность\несостоятельность...

Может весь мир наоборот :wink:

100%, Амат, 100%. Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе (при чем там чем дальше заходишь - тем прикольнее - сразу понимаешь, откуда в новостроях появляются заложенные кирпичем балконы или вынесенные фасадные стены) - сразу ощутил, что вот здесь живут самодостаточные люди. По всему это было видно. Их не обманешь модным МОПом или красивым озеленением. Они знают что такое истинные ценности и поэтому им посрать на болото посреди двора. Да и вообще на все. Они ж самодостаточные.
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 20 кві, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:32

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.

Это какие-то книжные бизнесмены из Швеции - Ингвары Кампрады. Точно не украинские. Украинские вот так живут:
https://censor.net.ua/photo_news/237120 ... toreportaj


Макс, вот когда под каждым этим домом будет написан его владелец. И он будет бизнесмен...., а не "нувориш", тогда и будете утверждать, что в Украине нет "швецких" бизнесменов...одна лишь убогость духа и вкуса. Кроме МОПов конечно. Там все исключительно с изысканым вкусом :wink:

Просто очень улыбнуло меня про украинских бизнесменов, "которые каждую копеечку свободную в свою любимую игрушку - бизнес тянут" и потому им не хватает на модный МОП. http://oligarh.net/?/actually/48397/
airmax78
 
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