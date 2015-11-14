Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Первый Вы любите метро? Метро это вынужденная необходимость. Без метро здоровей будете. В подземелья метрополитена не попадает ультрафиалет и там идеальная среда для развития вирусов и бактерий. Если общественный транспорт то троллейбус, но лучше, когда бизнес или работа в пешей доступности и все остальное тоже (школы, поликлиники, бассейны итд.).
так можно же шапочку из фольги и марлевую повязку носить - и норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Кто еще выскажет мнение. UA. Без Вас не разобраться.
Я считаю, что прокуроры должны жить в квартирах, где спальни граничат с лифтовой шахтой, как это феерически реализовано в проектах от ТАРЯНА. Цену за такое технически продуманное решение, считаю более чем демократичной.
Мой знакомый бизнесмен оч. состоятельный, живет на Оболони в совковой панельке 2к с обосцанным подъездом. Но ездит на дж. Лексус премиум. Не понимаю такого.[/quote]
комплексы, наверное детство бедное. а че панельку не меняет - либо лень, либо все деньги на лексус ушли[/quote] НЕ, грит, ШО все деньги в бизнесе. А жить когда?(а главное, где) ведь деньги в могилу не заберешь.[/quote] Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
UA написав:Первый! Почему с сайта ТТ убрали поэтажный план? Раньше был. Вам Тарянам стыдно? И у РТ поэтажного тоже нет... Для догадывающихся (к слову, Первый сразу въедет к чему я клоню) в первых домах НЛ, есть варианты, где квартира граничит напрямую с шахтой лифта. Какую гадость не сделаешь ради нескольких десятков тысяч долларов... Главное модными МОПами глаза замылить.
не комплексуйте. Вдохните поглубже. Выдохните. Если че, включите режим дыхание на apple watch, он подскажет как правильно это сделать. Теперь нажмите на ссылочку. там увидите план этажа.
innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
Рыба-сом написав:Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора. Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п. Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.
А может все наоборот.... может он горожанин в 3 поколении... и ему пофиг потому что он реализовался как личность, как бизнесмен, как семьянин... и именно потому ему пофиг, что это просто подъезд...
А те кто любят модные МОПы и дорогие новострои может просто еще не самореализовались....и не асимилировались в городской жизни... и потому тащатся от дорогих МОПов, делают ремонты в стиле "дворцовый прованс" и тут же "забивают свое парковочное место" во дворе... показывая свою состоятельность, высокую культуру и толерантность к местам общего пользования...
Может весь мир наоборот
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 20 кві, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
Макс, вот когда под каждым этим домом будет написан его владелец. И он будет бизнесмен...., а не "нувориш", тогда и будете утверждать, что в Украине нет "швецких" бизнесменов...одна лишь убогость духа и вкуса. Кроме МОПов конечно. Там все исключительно с изысканым вкусом
Рыба-сом написав:Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора. Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п. Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.
А может все наоборот.... может он горожанин в 3 поколении... и ему пофиг потому что он реализовался как личность, как бизнесмен, как семьянин... и именно потому ему пофиг, что это просто подъезд...
А те кто любят модные МОПы и дорогие новострои может просто еще не самореализовались....и не асимилировались в городской жизни... и потому тащатся от дорогих МОПов, делают ремонты в стели "дворцовый прованс" и тут же "забивают свое парковочное место" во дворе... показывая свою состоятельность\несостоятельность...
Может весь мир наоборот
100%, Амат, 100%. Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе (при чем там чем дальше заходишь - тем прикольнее - сразу понимаешь, откуда в новостроях появляются заложенные кирпичем балконы или вынесенные фасадные стены) - сразу ощутил, что вот здесь живут самодостаточные люди. По всему это было видно. Их не обманешь модным МОПом или красивым озеленением. Они знают что такое истинные ценности и поэтому им посрать на болото посреди двора. Да и вообще на все. Они ж самодостаточные.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 20 кві, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
Макс, вот когда под каждым этим домом будет написан его владелец. И он будет бизнесмен...., а не "нувориш", тогда и будете утверждать, что в Украине нет "швецких" бизнесменов...одна лишь убогость духа и вкуса. Кроме МОПов конечно. Там все исключительно с изысканым вкусом
Просто очень улыбнуло меня про украинских бизнесменов, "которые каждую копеечку свободную в свою любимую игрушку - бизнес тянут" и потому им не хватает на модный МОП. http://oligarh.net/?/actually/48397/