Вы любите метро? Метро это вынужденная необходимость. Без метро здоровей будете. В подземелья метрополитена не попадает ультрафиалет и там идеальная среда для развития вирусов и бактерий. Если общественный транспорт то троллейбус, но лучше, когда бизнес или работа в пешей доступности и все остальное тоже (школы, поликлиники, бассейны итд.).



так можно же шапочку из фольги и марлевую повязку носить - и норм

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.