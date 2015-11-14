Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:40

airmax78 написав: 100%, Амат, 100%. Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе (при чем там чем дальше заходишь - тем прикольнее - сразу понимаешь, откуда в новостроях появляются заложенные кирпичем балконы или вынесенные фасадные стены) - сразу ощутил, что вот здесь живут самодостаточные люди. По всему это было видно. Их не обманешь модным МОПом или красивым озеленением. Они знают что такое истинные ценности и поэтому им посрать на болото посреди двора. Да и вообще на все. Они ж самодостаточные. 100%, Амат, 100%. Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе (при чем там чем дальше заходишь - тем прикольнее - сразу понимаешь, откуда в новостроях появляются заложенные кирпичем балконы или вынесенные фасадные стены) - сразу ощутил, что вот здесь живут самодостаточные люди. По всему это было видно. Их не обманешь модным МОПом или красивым озеленением. Они знают что такое истинные ценности и поэтому им посрать на болото посреди двора. Да и вообще на все. Они ж самодостаточные.

Так может так и есть? (я сегодня за идею "а может мир наоборот")Может это экзистенциализм ? в котором пост-советский человек (особенно городской) достиг высшего уровня осознания ?А может если кого-то эта лужа сильно эмоционально трогает... до боли например - так может он как-то на выходных выйдет во двор, возьмет лопату\песок\грабли\(дальше на выбор) и победит эту эстетическую несправедливость в его тонком уме...Того гляди и поступок и творческий катарсис ?Или все мы в этой жизни только "пассажиры", но главное сесть в "первый класс" ?Как будто это может повлиять на маршрут или точку прибытия...Буквы на форму печатать это ведь Вам не это... эстетичность своих творений не вызывает творческий кризис.. не то что лужа в одесском дворике.. или отсутствие мраморного МОПа в новостройке Киева....Это ж если мраморный, то почти как во дворце... почти как король домой возвращаешься... ну как минимум как "статский советник".. или "чиновник по особо важным государственным делам"... только дорожку красную еще нужно положить в этом МОПе и не забудьте позолотой настенные бра покрыть... и кнопку в лифте.А то как же... душа страдает.от безвкусицы. И серости. И безысходности городского ансамбля...