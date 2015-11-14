Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:100%, Амат, 100%. Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе (при чем там чем дальше заходишь - тем прикольнее - сразу понимаешь, откуда в новостроях появляются заложенные кирпичем балконы или вынесенные фасадные стены) - сразу ощутил, что вот здесь живут самодостаточные люди. По всему это было видно. Их не обманешь модным МОПом или красивым озеленением. Они знают что такое истинные ценности и поэтому им посрать на болото посреди двора. Да и вообще на все. Они ж самодостаточные.
Так может так и есть? (я сегодня за идею "а может мир наоборот")
Может это экзистенциализм ? в котором пост-советский человек (особенно городской) достиг высшего уровня осознания ?
А может если кого-то эта лужа сильно эмоционально трогает... до боли например - так может он как-то на выходных выйдет во двор, возьмет лопату\песок\грабли\(дальше на выбор) и победит эту эстетическую несправедливость в его тонком уме... Того гляди и поступок и творческий катарсис ? Или все мы в этой жизни только "пассажиры", но главное сесть в "первый класс" ? Как будто это может повлиять на маршрут или точку прибытия...
Буквы на форму печатать это ведь Вам не это... эстетичность своих творений не вызывает творческий кризис.. не то что лужа в одесском дворике.. или отсутствие мраморного МОПа в новостройке Киева.... Это ж если мраморный, то почти как во дворце... почти как король домой возвращаешься... ну как минимум как "статский советник".. или "чиновник по особо важным государственным делам"... только дорожку красную еще нужно положить в этом МОПе и не забудьте позолотой настенные бра покрыть... и кнопку в лифте. А то как же... душа страдает.от безвкусицы. И серости. И безысходности городского ансамбля...
airmax78 написав:Просто очень улыбнуло меня про украинских бизнесменов, "которые каждую копеечку свободную в свою любимую игрушку - бизнес тянут" и потому им не хватает на модный МОП. http://oligarh.net/?/actually/48397/
Не хватает Макс Вам. Без обид. А у них потребности в том нет.
Я ж говорю - "а может мир наоборот" З.Ы. Для других, не таких умных как Вы Макс, поясню - может ваши ценности не есть предел мечтаний и пример подражаний. Может для кого-то Вы убоги, а не наоборот.. Кто знает.. сколько людей столько мнений. Вечно только время и пункт назначения нашей жизни
innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.
Я говорил бизнемены, а не прокуроры, судьи и другие корупционеры. Эти объекты - это пасив, который содержать нужно и без корупционного ручья он приходит в упадок и продается или разрушается. Можно вспомнить Бакая из Нафтагаза или Горбаля из Укргазбанка.
Первый написав:http://taryantowers.com/floor/1/15 ПОслушайте Ейра. Сходите на экскурсию. есественно то что Вам не нравится не покупайте. Ваши увлечения Тампере не разделяю, сори.
Уже восстановили план этажа? Молодец! Первый! какой смысл смотреть дом, в котором, в половине планировок спальня граничит с соседской кухней? (Это ТТ) Что в последствии с такой квартирой делать? Это же не хрущ? Всё должно быть хоть на минимальном уровне... Ну хоть не хуже, чем на Тампере ПС. Про продуманные планировки я не заикаюсь... Какая нафиг продуманность когда бабло по быстрячку рубят?
Рыба-сом написав:Я с утра про Срибнокильску 1 рассказывал. Сегодня снова там был, посмотрел – лифты КМЗ. Дверь на пожарную лестницу – как в родимой БПСочке (дерево, грубо, с подтёками крашенное похабно-серой краской). Ну и плюс консэрвация с сохнущими носками в скоммунизженном куске коридора. Кароч, я к чему: основной массе народа, даже независимо от дохода, ПОФИГ на то, что творится за периметром квартиры. Отсюда ур** «модных фасадов», хаотическое остекление, создание панорамных окон методом пробития стен и т.п. Так что тот обитатель оболонской панельки абсолютно в тренде: сделал явно ремонт «по-бахатому», а на лестницу пох – он же там не живёт.
А может все наоборот.... может он горожанин в 3 поколении... и ему пофиг потому что он реализовался как личность, как бизнесмен, как семьянин... и именно потому ему пофиг, что это просто подъезд...
А те кто любят модные МОПы и дорогие новострои может просто еще не самореализовались....и не асимилировались в городской жизни... и потому тащатся от дорогих МОПов, делают ремонты в стиле "дворцовый прованс" и тут же "забивают свое парковочное место" во дворе... показывая свою состоятельность, высокую культуру и толерантность к местам общего пользования...
Может весь мир наоборот
Я согласен, что мраморный пол, «тётка с губами» в «лобби» и фонтан с «режимом бога» - это что-то типа «межигорья мелкого пошиба». Но речь вообще в моём пассаже шла об, ИМнХО, гигиеническом минимуме: чистоте в подъезде. Т.е. чтоб не нассано, чистые покрашенные стены и работающее освещение. Чтобы такого желать, опять ИМнХО, не нужно быть бизнесменом или пробивным покорителем столицы. Самое интересное, что для получения этого «гигиенического минимума» не обязательно переезжать в «модный МОП» или там на условную «Крушу», такое уже есть практически во многих кооперативных советских домах на той же Оболони.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:http://taryantowers.com/floor/1/15 ПОслушайте Ейра. Сходите на экскурсию. есественно то что Вам не нравится не покупайте. Ваши увлечения Тампере не разделяю, сори.
Уже восстановили план этажа? Молодец! Первый! какой смысл смотреть дом, в котором, в половине планировок спальня граничит с соседской кухней? (Это ТТ) Что в последствии с такой квартирой делать? Это же не хрущ? Всё должно быть хоть на минимальном уровне... Ну хоть не хуже, чем на Тампере ПС. Про продуманные планировки я не заикаюсь... Какая нафиг продуманность когда бабло по быстрячку рубят?
Это все дыхание. Когда ровно дышишь, то можешь и на кнопочку нажать. Тренируйтесь. У Вас получится.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Рыба-сом написав:Я согласен, что мраморный пол, «тётка с губами» в «лобби» и фонтан с «режимом бога» - это что-то типа «межигорья мелкого пошиба». Но речь вообще в моём пассаже шла об, ИМнХО, гигиеническом минимуме: чистоте в подъезде. Т.е. чтоб не нассано, чистые покрашенные стены и работающее освещение. Чтобы такого желать, опять ИМнХО, не нужно быть бизнесменом или пробивным покорителем столицы. Самое интересное, что для получения этого «гигиенического минимума» не обязательно переезжать в «модный МОП» или там на условную «Крушу», такое уже есть практически во многих кооперативных советских домах на той же Оболони.
Если мы говорим о гигиене, то я конечно за. Но откровенно говоря, я уже давно не видел и не ощущал запаха мочи в подъездах... Я правда не так часто последние лет 20 хожу по разным подъездам, но все же
Но может конечно они есть. И их много. Утверждать не буду. Но хочется верить, что это все таки локальная страшилка данного форума... Давно уже почти на всех подъездах домофоны стоят.... и на улице проще нужду справить, чем код подбирать...
Первый написав:Кто еще выскажет мнение. UA. Без Вас не разобраться.
Я считаю, что прокуроры должны жить в квартирах, где спальни граничат с лифтовой шахтой, как это феерически реализовано в проектах от ТАРЯНА. Цену за такое технически продуманное решение, считаю более чем демократичной.
а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой правда, всезнайка?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский