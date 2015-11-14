Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:41

airmax78 написав: Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд. Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.

главное успеть вовремя пожить, максв стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жильекомфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь?вы потратили самый яркий период жизни (сколько там вы уже квартиру выбираете?) на жизнь в съемных хатах, хотя у вас есть деньги на свое жильегде тут логика?когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимумвам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важномкупить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"