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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 917918919920>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:24

  Amat написав:
  airmax78 написав:Просто очень улыбнуло меня про украинских бизнесменов, "которые каждую копеечку свободную в свою любимую игрушку - бизнес тянут" и потому им не хватает на модный МОП. http://oligarh.net/?/actually/48397/


Не хватает Макс Вам. Без обид.
А у них потребности в том нет.

Я ж говорю - "а может мир наоборот" :wink:
З.Ы. Для других, не таких умных как Вы Макс, поясню - может ваши ценности не есть предел мечтаний и пример подражаний. Может для кого-то Вы убоги, а не наоборот..
Кто знает.. сколько людей столько мнений. Вечно только время и пункт назначения нашей жизни :wink:

Амат, вот вы любите философствовать и усложнять. А у меня очень простые желания: хочу чтобы дом, в котором я живу, был красивым, хочу чтобы холл дома, в котором я живу был красивым, хочу чтобы на этаже, на котором я живу, тоже было красиво. Чтобы соседи не мастырили себе тамбур и не захватывали МОПы, чтобы парковались в паркинге, а не на клумбе. И это не предел мечтаний - это насущная необходимость. Считайте это моей потребностью первого порядка. Это само собой разумеющееся. Поэтому мне странно, что кому-то приходится доказывать что именно так все и должно быть. И что это не розовые мечты, а простое человеческое желание жить не как свиньи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:25

  Рыба-сом написав:Я согласен, что мраморный пол, «тётка с губами» в «лобби» и фонтан с «режимом бога» - это что-то типа «межигорья мелкого пошиба». Но речь вообще в моём пассаже шла об, ИМнХО, гигиеническом минимуме: чистоте в подъезде. Т.е. чтоб не нассано, чистые покрашенные стены и работающее освещение. Чтобы такого желать, опять ИМнХО, не нужно быть бизнесменом или пробивным покорителем столицы.
Самое интересное, что для получения этого «гигиенического минимума» не обязательно переезжать в «модный МОП» или там на условную «Крушу», такое уже есть практически во многих кооперативных советских домах на той же Оболони.


c 10.06.2018 новый закон ЖКХ.
Многие будут удивлены.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:26

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Первый написав:По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом

да, логичнее покупать готовое.
всё остальное - бесконечные риски.

кто то запрещает?


ага - жаба
ну максу по крайней мере
иначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опыте
и он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыки
вы вот понимаете? я - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:26

  Прохожий написав:а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой
правда, всезнайка?

Если вам нужна квартира с лифтом в спальне - обратитесь в ОП Тарян. Там такого полно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Я когда случайно попал во дворы хрущевочек в Одессе


Так вы с села,вот откуда тяга ко всему прекрасному(дорогому),я думал вы из Одессы,а оказывается вы туда попали уже в детородном возрасте и решили,что понты наше фсьо :?


Сомилитарк, вы своими выводами часто ставите меня в тупик. Вы читаете уже даже не между строк, а вместо строк.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:31

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кто то запрещает?


ага - жаба
ну максу по крайней мере
иначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опыте
и он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыки
вы вот понимаете? я - нет

Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:А тем временем цены стремятся вниз,

В Киеве?
В доме, где Вы купили в 2014, цена на трёшку с января 2018 стала 75 000 вместо 65 000. Растут. не печальтесь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:34

  UA написав:
  Прохожий написав:а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой
правда, всезнайка?

Если вам нужна квартира с лифтом в спальне - обратитесь в ОП Тарян. Там такого полно :mrgreen:

Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:41

  airmax78 написав:Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.


главное успеть вовремя пожить, макс
в стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жилье
комфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь?
вы потратили самый яркий период жизни (сколько там вы уже квартиру выбираете?) на жизнь в съемных хатах, хотя у вас есть деньги на свое жилье
где тут логика?
когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимум
вам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важном
купить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 20 кві, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:52

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:А тем временем цены стремятся вниз,

В Киеве?
В доме, где Вы купили в 2014, цена на трёшку с января 2018 стала 75 000 вместо 65 000. Растут. не печальтесь


Пробиваете варианты?
там 86 квадратов,что-то дороговато по сегодняшним раскладам,требуйте скидок!!!
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 20 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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