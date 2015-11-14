Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто очень улыбнуло меня про украинских бизнесменов, "которые каждую копеечку свободную в свою любимую игрушку - бизнес тянут" и потому им не хватает на модный МОП. http://oligarh.net/?/actually/48397/
Не хватает Макс Вам. Без обид. А у них потребности в том нет.
Я ж говорю - "а может мир наоборот" З.Ы. Для других, не таких умных как Вы Макс, поясню - может ваши ценности не есть предел мечтаний и пример подражаний. Может для кого-то Вы убоги, а не наоборот.. Кто знает.. сколько людей столько мнений. Вечно только время и пункт назначения нашей жизни
Амат, вот вы любите философствовать и усложнять. А у меня очень простые желания: хочу чтобы дом, в котором я живу, был красивым, хочу чтобы холл дома, в котором я живу был красивым, хочу чтобы на этаже, на котором я живу, тоже было красиво. Чтобы соседи не мастырили себе тамбур и не захватывали МОПы, чтобы парковались в паркинге, а не на клумбе. И это не предел мечтаний - это насущная необходимость. Считайте это моей потребностью первого порядка. Это само собой разумеющееся. Поэтому мне странно, что кому-то приходится доказывать что именно так все и должно быть. И что это не розовые мечты, а простое человеческое желание жить не как свиньи.
Рыба-сом написав:Я согласен, что мраморный пол, «тётка с губами» в «лобби» и фонтан с «режимом бога» - это что-то типа «межигорья мелкого пошиба». Но речь вообще в моём пассаже шла об, ИМнХО, гигиеническом минимуме: чистоте в подъезде. Т.е. чтоб не нассано, чистые покрашенные стены и работающее освещение. Чтобы такого желать, опять ИМнХО, не нужно быть бизнесменом или пробивным покорителем столицы. Самое интересное, что для получения этого «гигиенического минимума» не обязательно переезжать в «модный МОП» или там на условную «Крушу», такое уже есть практически во многих кооперативных советских домах на той же Оболони.
c 10.06.2018 новый закон ЖКХ. Многие будут удивлены.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом
да, логичнее покупать готовое. всё остальное - бесконечные риски.
кто то запрещает?
ага - жаба ну максу по крайней мере иначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опыте и он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыки вы вот понимаете? я - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ага - жаба ну максу по крайней мере иначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опыте и он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыки вы вот понимаете? я - нет
Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.
Прохожий написав:а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой правда, всезнайка?
Если вам нужна квартира с лифтом в спальне - обратитесь в ОП Тарян. Там такого полно
Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.
airmax78 написав:Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.
главное успеть вовремя пожить, макс в стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жилье комфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь? вы потратили самый яркий период жизни (сколько там вы уже квартиру выбираете?) на жизнь в съемных хатах, хотя у вас есть деньги на свое жилье где тут логика? когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимум вам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важном купить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 20 кві, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.