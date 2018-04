Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:26

Прохожий написав: Yuri_T написав: Первый написав: По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом

да, логичнее покупать готовое.

всё остальное - бесконечные риски. всё остальное - бесконечные риски.

кто то запрещает? кто то запрещает?



ага - жаба

ну максу по крайней мере

иначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опыте

и он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыки

вы вот понимаете? я - нет ага - жабану максу по крайней мереиначе чем можно объяснить, шо хорошо зарабатывающий чел, умеющий к тому же успешно и прибыльно оборачивать свой накопленный капитал, вот уже 7й год никак не может купить себе жилье и присматривается исключительно к котлованам? и это не говоря уже об одесском неудачном опытеи он не бизнесмен, которому действительно нужен оборотный капитал, его капитал - его знания и навыкивы вот понимаете? я - нет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.