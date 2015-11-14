а это ветка по впариванию первички?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:52
а это ветка по впариванию первички?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57
Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:07
По факту выходит купил,тут же влетел.
Ещё раз купил гуано,уже влетел по-взрослому.Там не жил,ибо плохой ремонт и место,зачем брал?
Живёт не понятно где,по легенде в Мариинском.
Мечтает о высоком,но по факту одни минуса и влёты,такой умный,аж страшно(с).
А аренда чего? Были хоть намёки и вводные???
Всё со слов фантазии.
Так что Кинконг прав,можно купить что-то и улучшать,а не совершать одни и те же ошибки,потратить жизнь на фантазии,зато считать себя умнее всех,а по факту выходит доллярчик)))
п.с. интересно,а биток взял по 15 000 или дороже?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хороший холивар получился сегодня. Разнообразный и почти без "аббревиатур"
Всем спасибо. Улыбнули.
Хороших выходных (-:
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22
очередной громкий ПУК в лужу от всезнайки УА
и чё вас так колбасит 2й день? вроде не дама, пмс не должен торкать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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