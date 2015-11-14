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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 917918919920

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:52

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Первый написав:По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом

да, логичнее покупать готовое.
всё остальное - бесконечные риски.

кто то запрещает?

а это ветка по впариванию первички?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.


главное успеть вовремя пожить, макс
в стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жилье
комфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь?
когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимум
вам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важном
купить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"

Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.

Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:07

  Первый написав:
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.


По факту выходит купил,тут же влетел.
Ещё раз купил гуано,уже влетел по-взрослому.Там не жил,ибо плохой ремонт и место,зачем брал?
Живёт не понятно где,по легенде в Мариинском.
Мечтает о высоком,но по факту одни минуса и влёты,такой умный,аж страшно(с).

А аренда чего? Были хоть намёки и вводные???

Всё со слов фантазии.

Так что Кинконг прав,можно купить что-то и улучшать,а не совершать одни и те же ошибки,потратить жизнь на фантазии,зато считать себя умнее всех,а по факту выходит доллярчик)))

п.с. интересно,а биток взял по 15 000 или дороже?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хороший холивар получился сегодня. Разнообразный и почти без "аббревиатур"
Всем спасибо. Улыбнули.
Хороших выходных (-:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22

  UA написав:
  Прохожий написав:а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой
правда, всезнайка?

Если вам нужна квартира с лифтом в спальне - обратитесь в ОП Тарян. Там такого полно :mrgreen:

очередной громкий ПУК в лужу от всезнайки УА :mrgreen:
и чё вас так колбасит 2й день? вроде не дама, пмс не должен торкать... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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