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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:52
Прохожий написав: Yuri_T написав:
да, логичнее покупать готовое
Первый написав:
По этой логике логичнее зарыть в готовое и с ремонтом
.
всё остальное - бесконечные риски.
кто то запрещает?
а это ветка по впариванию первички?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.
главное успеть вовремя пожить, макс
в стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жилье
комфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь?
когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимум
вам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важном
купить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"
Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:07
Первый написав:
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
По факту выходит купил,тут же влетел.
Ещё раз купил гуано,уже влетел по-взрослому.Там не жил,ибо плохой ремонт и место,зачем брал?
Живёт не понятно где,по легенде в Мариинском.
Мечтает о высоком,но по факту одни минуса и влёты,такой умный,аж страшно(с).
А аренда чего? Были хоть намёки и вводные???
Всё со слов фантазии.
Так что Кинконг прав,можно купить что-то и улучшать,а не совершать одни и те же ошибки,потратить жизнь на фантазии,зато считать себя умнее всех,а по факту выходит доллярчик)))
п.с. интересно,а биток взял по 15 000 или дороже?
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somilitark
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:18
Хороший холивар получился сегодня. Разнообразный и почти без "аббревиатур"
Всем спасибо. Улыбнули.
Хороших выходных (-:
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22
UA написав: Прохожий написав:
а в домах построенных в ссср нет проектов где квартира граничит с лифтовой шахтой
правда, всезнайка?
Если вам нужна квартира с лифтом в спальне - обратитесь в ОП Тарян. Там такого полно
очередной громкий ПУК в лужу от всезнайки УА
и чё вас так колбасит 2й день? вроде не дама, пмс не должен торкать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:30
airmax78 написав:
Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.
Хперт УА утверждает что в чудесных домах времен ссср планировки парадизные, не чета современным, квартиры не имеют "соседства" через стену с лифтовой шахтой, более того мусоропровод через стену кухни это очень экологично
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:41
somilitark написав: Первый написав:
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
По факту выходит купил,тут же влетел.
Ещё раз купил гуано,уже влетел по-взрослому.Там не жил,ибо плохой ремонт и место,зачем брал?
Живёт не понятно где,по легенде в Мариинском.
Мечтает о высоком,но по факту одни минуса и влёты,такой умный,аж страшно(с).
А аренда чего? Были хоть намёки и вводные???
Всё со слов фантазии.
Так что Кинконг прав,можно купить что-то и улучшать,а не совершать одни и те же ошибки,потратить жизнь на фантазии,зато считать себя умнее всех,а по факту выходит доллярчик)))
п.с. интересно,а биток взял по 15 000 или дороже?
Какой Мариинский? Тут уже, по-моему, каждый знает что жил я до последнего времени в красном доме возле Шевченковского РОВД. Пока меня оттуда не погнали. Теперь живу в отличной сталинке (спросите у Амата - он подтвердит, что она именно отличная) с панорамным видом на АТБ и информацией о всех скидках, акциях и переучете (ненавижу такие дни).
По поводу минусов и влетов - это правда - влетел не по-децки. Биток купил по 18К, потому что верю, что скоро будет 100К - не меньше (ибо дефицит и скоро закончится).
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airmax78
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:48
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Как написал Первый - все хорошо делать вовремя. А я сначала купил "прелесть" ОЧЕНЬ невовремя. Потом продал слишком поздно, когда цены на то, что стоило покупать, уже ушли сильно вверх. Поэтому и приходится теперь догонять уходящий поезд.
главное успеть вовремя пожить, макс
в стройных расчетах первого отсутствует один очень важный показатель - стоимость комфортного проживания в своем жилье
комфорт жизни ведь тоже стоит и прилично, так ведь?
вы потратили самый яркий период жизни (сколько там вы уже квартиру выбираете?) на жизнь в съемных хатах, хотя у вас есть деньги на свое жилье
где тут логика?
когда вы собираетесь получать удовольствие от жизни в своем идеальном доме? вы же котлованы смотрите, а там до нормальной жизни, когда дом окончательно обживется еще лет 5 минимум
вам уже сорокундель, а вы в своей квартире еще и не пожили, тешите и лелеете свою проблему уже сколько лет, а могли бы уже давно об этом забыть и сосредоточиться на чем то более важном
купить квартиру "вовремя" - это тогда когда она действительно нужна, а не "на дне"
Вот, вроде, все правильно пишете. Но в прошлый раз, когда я руководствовался именно этими посылами, все закончилось для меня довольно плачевно. Спешить жить - не означает, что надо спешить делать очень дорогие глупости.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:03
Если честно не понимаю чё возбуждается Захар с УА.
Пишу чё лучший, по их мнению, сегмент будет дешеветь. Все как и велит политика. Ведь в ЦА реально нет 30куе за треху в хрущике.
Странно...
Обижаюсь и уеду по бизнес визе. Кто Вам пенсионерам на пенсию будет взносы платить?
Так отож.
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 20 кві, 2018 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:08
Serg-ik написав: Первый написав:
В ЖК Тайм наверное все ок, но 30 кгрн за квадрат чтобы не смотреть в стену и без метро , ИМХО дорого.
и та же проблема, что и у Кардинала ( а также Квартета)-на оживлённом перекрёстке. Это место для офиса, а не для жилья
Ну что же Вы сравниваете.. ну поедьте и посмотрите оба варианта, обойдите объекты с разных сторон, сделайте выводы, и не пишите ерунду, пожалуйста..
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Alex_V_K_79
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