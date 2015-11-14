Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:45

Жил в конце 90-х одно время на Крещатике, мусоропровод был прямо на кухне. Очень удобно, запаха и тараканов не было. В кирпичной 96 серии лифтовая шахта примыкает к кухне трёхкомнатной квартиры, лифт хорошо слышно на кухне, в комнатах нет. На Оболони в домах вдоль метро ночью есть вибрация от прохождения поезда, со временем не замечаешь.[/quote]

Это как "на кухне"?

Как в деbильной рекламе КГСа по пятому и СТБ, что дед в виде Брежнева, показывая молодятам квартирку времён своего правления, пробует свежепригорелую яичницу и тут же на кухне откидывает лоток бункера на стене - и вуаля - завтрак уже в мусоропроводе?[/quote]

Да, именно так, только кухня была уже а ля евроремонт.