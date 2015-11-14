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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 918919920921

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:17

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.

Хперт УА утверждает что в чудесных домах времен ссср планировки парадизные, не чета современным, квартиры не имеют "соседства" через стену с лифтовой шахтой, более того мусоропровод через стену кухни это очень экологично :mrgreen:

Жил в конце 90-х одно время на Крещатике, мусоропровод был прямо на кухне. Очень удобно, запаха и тараканов не было. В кирпичной 96 серии лифтовая шахта примыкает к кухне трёхкомнатной квартиры, лифт хорошо слышно на кухне, в комнатах нет. На Оболони в домах вдоль метро ночью есть вибрация от прохождения поезда, со временем не замечаешь.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:40

  innamax2008 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.

Хперт УА утверждает что в чудесных домах времен ссср планировки парадизные, не чета современным, квартиры не имеют "соседства" через стену с лифтовой шахтой, более того мусоропровод через стену кухни это очень экологично :mrgreen:

Жил в конце 90-х одно время на Крещатике, мусоропровод был прямо на кухне. Очень удобно, запаха и тараканов не было. В кирпичной 96 серии лифтовая шахта примыкает к кухне трёхкомнатной квартиры, лифт хорошо слышно на кухне, в комнатах нет. На Оболони в домах вдоль метро ночью есть вибрация от прохождения поезда, со временем не замечаешь.

Та вопрос в том что УА вчера категорично(как всегда) менторским тоном утверждал что "в ссср не было планировок с примыкающими к лифтовым шахтам квартирам".
На мое замечание как обычно слился и начал делать "круть-верть" как его коллега захар_.
А сегодня вообще начал хамить незнакомым людям. Не понимаю чё у человека произошло с головой... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:25

  innamax2008 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я предлагаю на ветке РТ на Домике задать вопрос жильцам этих однушек (или что там?): беспокоит ли их лифт за стеной их спальни. Могу ошибаться, конечно, но вполне может быть, что некоторые из них даже не догадываются, что у них находится за стеной спальни.

Хперт УА утверждает что в чудесных домах времен ссср планировки парадизные, не чета современным, квартиры не имеют "соседства" через стену с лифтовой шахтой, более того мусоропровод через стену кухни это очень экологично :mrgreen:

Жил в конце 90-х одно время на Крещатике, мусоропровод был прямо на кухне. Очень удобно, запаха и тараканов не было. В кирпичной 96 серии лифтовая шахта примыкает к кухне трёхкомнатной квартиры, лифт хорошо слышно на кухне, в комнатах нет. На Оболони в домах вдоль метро ночью есть вибрация от прохождения поезда, со временем не замечаешь.

Это как "на кухне"?
Как в деbильной рекламе КГСа по пятому и СТБ, что дед в виде Брежнева, показывая молодятам квартирку времён своего правления, пробует свежепригорелую яичницу и тут же на кухне откидывает лоток бункера на стене - и вуаля - завтрак уже в мусоропроводе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цыгане на лысой горе
у будущих жильцов оранжа прикольные соседи

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 8287475641
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Это как "на кухне"?
Как в деbильной рекламе КГСа по пятому и СТБ, что дед в виде Брежнева, показывая молодятам квартирку времён своего правления, пробует свежепригорелую яичницу и тут же на кухне откидывает лоток бункера на стене - и вуаля - завтрак уже в мусоропроводе?

В частности в сталинках были подобные решения - мусоропровод прямо на кухне. Хотя лично не стыкался.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:45

Жил в конце 90-х одно время на Крещатике, мусоропровод был прямо на кухне. Очень удобно, запаха и тараканов не было. В кирпичной 96 серии лифтовая шахта примыкает к кухне трёхкомнатной квартиры, лифт хорошо слышно на кухне, в комнатах нет. На Оболони в домах вдоль метро ночью есть вибрация от прохождения поезда, со временем не замечаешь.[/quote]
Это как "на кухне"?
Как в деbильной рекламе КГСа по пятому и СТБ, что дед в виде Брежнева, показывая молодятам квартирку времён своего правления, пробует свежепригорелую яичницу и тут же на кухне откидывает лоток бункера на стене - и вуаля - завтрак уже в мусоропроводе?[/quote]
Да, именно так, только кухня была уже а ля евроремонт.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Вот, вроде, все правильно пишете. Но в прошлый раз, когда я руководствовался именно этими посылами, все закончилось для меня довольно плачевно. Спешить жить - не означает, что надо спешить делать очень дорогие глупости.


неа, если бы вы действительно руководствовались этими посылами, вы бы не пошли на компромисс со своей жабой и купили бы голосуху, а купили бы то шо вам действительно понравилось, жили бы там, получая удовольствие и строили бы планы, куда двигаться дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 написав: Да, именно так, только кухня была уже а ля евроремонт.


а какой именно дом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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