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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:35
flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Супер. И Я б купил.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:36
flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
я за эти же деньги хочу купить фольксваген гольф дизель 2 литра
но в наличии их нет, пока записывают в очередь...
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:52
kingkongovets написав:
innamax2008 написав: Да, именно так, только кухня была уже а ля евроремонт.
а какой именно дом?
видел такое решение в доме на Ярославов вал, который граничит с польским посольством
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:58
flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
как думаете за 5300 грн. сдадите?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:05
flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Ну зачем вы так. Розовоочкового оператора учётки Первый в лужу посадили - он из кожи вон лезет чтобы внушить читателям форума что клубные дома это отстой и их типа никто не покупает.
Всегда говорил при доброзычлывой для инвестора цене инвестор вполне может вложится в 1к в клубном доме, и показать дулю шаромыгам.
Отпишитесь плиз сколько времени пройдёт от покупки до заселения арендаторов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:09
Оранжевый-хит сезона написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
как думаете за 5300 грн. сдадите?
Сдаст даже за больше. Натаха нюхает пуки славки непопа и дальше до лета, а инвестор в 1к уже скоро начнёт отбивать вложение.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:19
zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
как думаете за 5300 грн. сдадите?
Сдаст даже за больше. Натаха нюхает пуки славки непопа и дальше до лета, а инвестор в 1к уже скоро начнёт отбивать вложение.
Ага, смотрим на демографию 24 апреля и думаем, кому оно нужно.
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