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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По моим прикидкам, вложится в сентябре в новострой будет некуда. От слова совсем.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:59
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:02
не путайте инвесторов и конечных покупателей. Готовое и так подорожает в силу готовности.
Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:07
Драгоманова 2. Ремонт в квартире, что решили сдавать в аренду
Внимание вопрос - за сколько выставлена в аренду эта 1к квартира.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 20 кві, 2018 22:37, всього редагувалось 4 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:09
А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хперт зарегился на фейсбуке и научился вставлять картинки на форум???
а вообще к чему этот в***р с Драгоманова???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:13
Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:14
Есть обьекті, не буду давать названия куда вкладівались крупніе инвесторы. Которые даже не стояками выкупали. Короче Первому будет гда поживится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:16
Этих людей трудно назвать перекупами. Они на этапе котлована выкупали на милион долларов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дай догадаюсь: Оранж!
реально, завязывай бухать!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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