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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По моим прикидкам, вложится в сентябре в новострой будет некуда. От слова совсем.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:59

  Оранжевый-хит сезона написав:По моим прикидкам, вложится в сентябре в новострой будет некуда. От слова совсем.


значит подорожает все, что сдалось и есть в продаже, насколько непонятно?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:02

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По моим прикидкам, вложится в сентябре в новострой будет некуда. От слова совсем.


значит подорожает все, что сдалось и есть в продаже, насколько непонятно?

не путайте инвесторов и конечных покупателей. Готовое и так подорожает в силу готовности.
Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:07

Драгоманова 2. Ремонт в квартире, что решили сдавать в аренду
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Внимание вопрос - за сколько выставлена в аренду эта 1к квартира.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 20 кві, 2018 22:37, всього редагувалось 4 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:не путайте инвесторов и конечных покупателей. Готовое и так подорожает в силу готовности.
Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Драгоманова 2. Ремонт в квартире, что решили сдавать в аренду

Хперт зарегился на фейсбуке и научился вставлять картинки на форум???
а вообще к чему этот в***р с Драгоманова??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:13

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:не путайте инвесторов и конечных покупателей. Готовое и так подорожает в силу готовности.
Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:14

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:не путайте инвесторов и конечных покупателей. Готовое и так подорожает в силу готовности.
Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Есть обьекті, не буду давать названия куда вкладівались крупніе инвесторы. Которые даже не стояками выкупали. Короче Первому будет гда поживится.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:16

  zahar_ написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.

Зображення

Этих людей трудно назвать перекупами. Они на этапе котлована выкупали на милион долларов.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Есть обьекті, не буду давать названия куда вкладівались крупніе инвесторы. Которые даже не стояками выкупал

дай догадаюсь: Оранж!
реально, завязывай бухать!!! :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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