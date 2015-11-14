Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.
А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.
Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
remark написав: А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.
Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
Вы как и загонялы в бетон распостраняете ложь о якобы табунах перекупов на первичке кржн. В реальности рельных нвестсделок 30-40% от количества сделок на первичке Киева
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.