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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:17

  zahar_ написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.


Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Этих людей трудно назвать перекупами. Они на этапе котлована выкупали на милион долларов.

все, писец...
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Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:49

  remark написав:
  zahar_ написав:
  remark написав:
А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.


Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.

Вы как и загонялы в бетон распостраняете ложь о якобы табунах перекупов на первичке кржн.
В реальности рельных нвестсделок 30-40% от количества сделок на первичке Киева
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:16

  Первый написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Супер. И Я б купил.

И что этот БВС такая хорошая локэйшен?
где это поточнее? И уйдёт ли прелесть потом хоть по 6000(а лучше "па250")?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Внимание вопрос - за сколько выставлена в аренду эта 1к квартира.


11
Alex6
 
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