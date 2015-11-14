Додано: Суб 21 кві, 2018 06:59

Первый написав: Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.



Зы. никогда не понимал усраться но в своем. Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.Зы. никогда не понимал усраться но в своем.

аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, агатока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяетну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом виднозы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить а радоваться, а вместо этого толкает в лотерею с инвестицией в котлованну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатилумение платить деньгами и понимание шо это в конечном итоге дешевле, чем временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете