Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.
А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.
Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
remark написав: А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?
Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.
Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
Вы как и загонялы в бетон распостраняете ложь о якобы табунах перекупов на первичке кржн. В реальности рельных нвестсделок 30-40% от количества сделок на первичке Киева
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Супер. И Я б купил.
И что этот БВС такая хорошая локэйшен? где это поточнее? И уйдёт ли прелесть потом хоть по 6000(а лучше "па250")?
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Супер. И Я б купил.
И что этот БВС такая хорошая локэйшен? где это поточнее? И уйдёт ли прелесть потом хоть по 6000(а лучше "па250")?
Бульвар верховного совета. Граница добра и тьмы.
Я б и треху Захара за 20ку забрал. Купил бы банку масляной краски и дал бы алкашне 500 грн чтобы в стиле Захара закрасили парадное. писал бы евроремонт в парадном.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, ага тока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяет ну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом видно
зы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить и радоваться, а вместо этого толкает ввязаться в азартную игру с инвестицией в котлован ну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо ж обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп еще шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатил умение платить деньгами и понимание шо это в конечном счете выгоднее, чем плата своим временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.
Зы. никогда не понимал усраться но в своем.
аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, ага тока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяет ну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом видно
зы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить и радоваться, а вместо этого толкает ввязаться в азартную игру с инвестицией в котлован ну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо ж обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп еще шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатил умение платить деньгами и понимание шо это в конечном счете выгоднее, чем плата своим временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете
тобто Долярчик має жити утещі вічно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
О, ціна намікає, що пора починати окружати Київ кавалками. п.с. сказав лендлорші що з"їзжаю (в маю пасілюсь в цоколь і матиму %8++ в у.е. рентабельності з економії на оренді)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.