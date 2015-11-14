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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:17

  zahar_ написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Инвесторы начнут играть в "короткую" на обьектах с высокой степенью готовности как в 2014-2015 годах.


А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.


Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 21 кві, 2018 08:25, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:49

  remark написав:
  zahar_ написав:
  remark написав:
А где же им найти ту короткую, если с высокой степенью готовности выбора практически нет, все разобрали перекупы с момента воздуха или под себя кто то взял, либо неликвид остался либо трешки не всем интересные?

Какие перекупы - они только в фантазиях таких загонял в бетон шаромыг как вы.


Захар, не порите чепуху, какой с меня загоняло в бетон? У меня своя оценка происходящего с ценами на новострой, у вас своя, я понял давно что вас переубеждать как и франта бесполезно.

Вы как и загонялы в бетон распостраняете ложь о якобы табунах перекупов на первичке кржн.
В реальности рельных нвестсделок 30-40% от количества сделок на первичке Киева
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:16

  Первый написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Супер. И Я б купил.

И что этот БВС такая хорошая локэйшен?
где это поточнее? И уйдёт ли прелесть потом хоть по 6000(а лучше "па250")?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Внимание вопрос - за сколько выставлена в аренду эта 1к квартира.


11
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 05:32

  Оранжевый-хит сезона написав:По моим прикидкам, вложится в сентябре в новострой будет некуда. От слова совсем.
який в цьому сенс? Населення скорочується з темпом -2℅ щорічно. Тому попит на житло в Києві буде усе менше і менше.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 06:52

  барабашов написав:
  Первый написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Супер. И Я б купил.

И что этот БВС такая хорошая локэйшен?
где это поточнее? И уйдёт ли прелесть потом хоть по 6000(а лучше "па250")?

Бульвар верховного совета. Граница добра и тьмы.

Я б и треху Захара за 20ку забрал.
Купил бы банку масляной краски и дал бы алкашне 500 грн чтобы в стиле Захара закрасили парадное. писал бы евроремонт в парадном.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 06:59

  Первый написав:Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.

Зы. никогда не понимал усраться но в своем.


аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, ага
тока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяет
ну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом видно

зы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить и радоваться, а вместо этого толкает ввязаться в азартную игру с инвестицией в котлован
ну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо ж обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп еще шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатил
умение платить деньгами и понимание шо это в конечном счете выгоднее, чем плата своим временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:46

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.

Зы. никогда не понимал усраться но в своем.


аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, ага
тока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяет
ну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом видно

зы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить и радоваться, а вместо этого толкает ввязаться в азартную игру с инвестицией в котлован
ну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо ж обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп еще шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатил
умение платить деньгами и понимание шо это в конечном счете выгоднее, чем плата своим временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете

тобто Долярчик має жити утещі вічно
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:50

  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

О, ціна намікає, що пора починати окружати Київ кавалками.
п.с.
сказав лендлорші що з"їзжаю (в маю пасілюсь в цоколь і матиму %8++ в у.е. рентабельності з економії на оренді)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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